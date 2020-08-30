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30 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

ABD'de tansiyon düşmüyor

30 Ağustos 2020, Pazar 11:29
ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde, ırkçılık karşıtı göstericilerle ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri arasında arbede çıktığı, bu sırada 1 kişinin silahla vurularak öldüğü bildirildi.

Portland'da 3 ayı aşkın süredir protestolarını sürdüren ırkçılık karşıtı göstericiler ile Trump’ı desteklemek için yaklaşık 600 araçlık konvoyda bulunanların karşı karşıya gelmesiyle iki grup arasında arbede yaşandı.

 

Basına yansıyan görsellerde, Trump’ın destekçilerinin araçlarından göstericilere paintball silahı ile ateş ettiği, protestocuların da çeşitli nesneleri fırlatarak karşılık verdiği görüldü.

Arbede sırasında 1 kişi silahla vurularak öldü. Ölen kişinin aşırı sağ grup Patriot Prayer’in işaretinin bulunduğu bir şapka taktığı öne sürülürken, olayın iki grup arasındaki arbedeyle bağlantısı araştırılıyor.

Polis, olası şüphelilerle ilgili bir açıklama yapmadı.

George Floyd'un 25 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından Portland'da 29 Mayıs'ta başlayan gösteriler halen devam ediyor.

Portland’da 25 Ağustos’ta yaklaşık 200 protestocudan oluşan bir grup gece saatlerinde kentteki polis merkezine yürümüştü. Caddeki bir çöp konteynırını ateşe veren göstericiler, bina etrafında tedbir alan polislere taş, şişe ve benzeri nesneler fırlatmıştı.

AA

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  • Yahya Evrin

    30.8.2020 14:25:07

    Amerika 'nin dış güçleri ,Amarikayı karıştırıyor mu ne?

Risale-i Nur Külliyatı

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