ABD'de tehlikeli madde taşıyan yük treni raydan çıktı

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde, tehlikeli madde taşıyan yük treninin raydan çıktığı belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, The Canadian Pacific demir yolu şirketine ait yük treni, eyaletin Richland County bölgesinde raydan çıkarak kaza yaptı. Kazada ölü ve yaralı bulunmazken, 70 vagonluk trenin 31 vagonu raydan çıktı. Vagonların raydan çıkması sonucu etrafa asfalt yapımında kullanılan petrol maddesi sızdı. Sızan petrolün, havanın soğuk olması nedeniyle katılaşarak jele dönüşmesi için beklendiği, akabinde 7 ila 10 gün içinde temizleneceği ifade edildi. Sızıntıların çevrede yaşayanlar için tehlike arz etmediği, sadece kaza nedeniyle yakındaki bazı yolların kapatıldığı bildirildi. ABD'nin Ohio eyaletinde, 3 Şubat'ta meydana gelen tren kazası, kimyasal maddelerin etrafa yayılması sonucu çevre felaketine neden olmuş, yüksek miktarda zehirli kimyasallar nedeniyle bölge sakinleri tahliye edilmişti. Kazadan 3 gün sonra evlerine dönebilen çevre sakinleri, baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik şikayetlerinde bulunmuş, çevrede hayvan ölümlerine rastlanıldığı haberleri medyada yer almıştı. Ohio'daki kimyasal tren kazası kamuoyunun gündeminden uzun süre düşmezken, Kongre’de de ülkedeki demiryolu güvenliğini arttırmak için yeni bir yasa tasarısı çalışmasına neden olmuştu. 2023 Demiryolu Güvenliği Yasası olarak bilinen tasarı ile ilgili görüşmeler hala devam ediyor. AA

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