ABD'de uçak kazası: 9 ölü

ABD Hawaii'de meydana gelen uçak kazasında 9 kişinin öldüğü bildirildi.

ABD'nin Hawaii eyaletinde Oahu Adası'nda meydana gelen uçak kazasında 9 kişinin öldüğü bildirildi. Hawaii Ulaştırma Dairesi Sözcüsü Tim Sakahara, Beechcraft King Air model iki pervaneli uçağın Kuzey Sahili bölgesindeki Dillingham Havaalanı yakınında düştüğü, kazada uçakta bulunan 9 kişinin öldüğünü belirtti. Kaza sonrası havaalanının yanındaki karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Uçağın, pistten kalkışında mı yoksa yaklaşırken mi düştüğü henüz bilinmiyor. AA

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