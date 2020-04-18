ABD'de vaka sayısı 700 bini geçti

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 800 artarak 37 bin 86'a yükseldi.

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 800 artarak 37 bin 86'ya yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkeler listesinin ilk sırasında yer alıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 35 bin 354 artışla 706 bin 779'a çıktı. Salgın yüzünden ölenlerin sayısı ise 3 bin 800 artarak 37 bin 86'ya ulaştı.

ABD'yi 191 bin 726 vakayla İspanya, 172 bin 434 vakayla İtalya, 149 bin 132 vakayla Fransa takip ediyor.