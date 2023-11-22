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22 KASIM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

ABD'de yüzlerce kişi İslam'ı araştırmaya başladı

22 Kasım 2023, Çarşamba 13:33
ABD'de birçoğu genç yüzlerce kişinin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından İslam'ı tanımaya ve Kur'an-ı Kerim okumaya başladığı belirtildi.

The Guardian'ın haberine göre, Filistin halkıyla dayanışma gösterileri düzenleyen ve sosyal medya kampanyaları organize eden yüzlerce kişi, aynı zamanda "Filistinlileri daha iyi anlayabilmek" amacıyla İslam'ı tanıma etkinlikleri gerçekleştiriyor.

İslam'a ilgi duyan isimlerden ABD'nin Chicago kentinde yaşayan sosyal medya fenomeni Megan Rice, Gazze'deki insani krize dikkat çekmek amacıyla sosyal medya hesaplarında Filistin hakkında konuşmaya başladı.

Rice, konuşmalarında "Filistinlilerin inançları hakkında konuşmak istiyorum. (İnançları) Ne kadar sağlam ve her şeyleri ellerinden alınmış olmalarına karşın hala Allah'a şükretmeyi önceleyebilecek imkan bulabiliyorlar." ifadeleriyle şaşkınlığını ve hayranlığını dile getirdi.

Bazı Müslüman takipçilerin Filistinlileri anlamak için Kur'an-ı Kerim okumasını tavsiye etmesinin ardından Rice, sosyal medyada İslam'ı tanımak amacıyla "Kur'an Okuma Kulübü" oluşturdu.

Rice, Kur'an'ı, okudukça "baskı karşıtı" ve kadın hakları yanlısı bulduğunu belirterek, bir ay sonra Müslüman oldu.

"Kur'an Okuma Kulübü" kısa sürede yaklaşık 2 milyon kişi tarafından görüntülendi.

Kur'an-ı Kerim hayatının önemli parçası haline geldi

Rice, Gazze'de saldırılara maruz kalanlara sempatisini artırmak için Kur'an okumaya başladığını ve Kur'an'ın hayatının önemli parçası haline geldiğini söyledi.

Müslümanlar hakkında ABD'de "yanlış algıların" yayılmaya çalışıldığına dikkati çeken Rice, Kur'an okuyana dek kendisinin de İslam'ı "katı bir din" olarak gördüğünü ancak bu düşüncelerinin değiştiğini dile getirdi.

İsrail'in saldırılarının ardından insanlar Kur'an'a yöneldi

İsrail'in saldırılarına başladığı ekimden bu yana sosyal medyada, pek çok kişinin Kur'an-ı Kerim aldığı ve okuduğu görüntüleri paylaşılırken bir süre sonra da İslam'ı seçtiğini ifade eden çok sayıda kullanıcı görüldü.

Yale Üniversitesinde ABD kültüründe İslami metinler ve dini hoşgörü konusunda çalışan Doç. Dr. Zareena Grewal ise İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından insanların "Filistin halkının inanılmaz direnç, iman ve manevi gücünü anlamak için Kur'an okumaya başladığını" söyledi.

Filistin halkından etkilenen isimlerden biri olarak öne çıkan Instagram fenomenlerinden Nefertari Moonn (35) da "ölümle karşı karşıya olan insanları Allah'a yönelten şeyi merak ettiğini" vurgulayarak, Kur'an okumaya başladığını kaydetti.

"Kur'an-ı Kerim'i okudukça etkilendiğini" söyleyen Moonn, "Açıklayamıyorum ama Kur'an okurken huzur geliyor. Sanki daha önce olduğum bir yerden geldiğimi ve oraya dönmeyi beklediğimi hissediyorum." şeklinde konuştu.

Instagram'da "Kur'an Okuma Kulübü" düzenleyen Misha Euceph de Kur'an'da ABD'de gençlerin değer yargılarıyla örtüşen çok fazla ortak nokta bulunduğuna işaret etti.

Euceph, Kur'an-ı Kerim'in insanları çevreci olmaya teşvik ettiği ve "tüketim karşıtlığını" içerdiğini belirtti.

AA

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