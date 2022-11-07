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7 KASIM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

ABD'deki ara seçimlerde gözler 7 kritik eyalette

07 Kasım 2022, Pazartesi 12:41
ABD, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 100 sandalyeli Senato'daki 35 koltuk için 8 Kasım'da sandık başına gidiyor.

ABD'de 8 Kasım'da düzenlenecek Kongre ara seçimlerinde 100 koltuklu Senato'da çoğunluğun hangi partide olacağını 7 eyaletteki sonuçlar belirleyecek.

ABD, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 100 sandalyeli Senato'daki 35 koltuk için 8 Kasım'da sandık başına gidecek.

Ülkede mevcut durumda Beyaz Saray'da Demokrat Başkan Joe Biden görevdeyken iki kanatlı Kongre'de de hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da Demokratlar çoğunluğu elinde tutuyor.

Ancak anketlere göre seçimler sonucu Senato ve Temsilciler Meclisi'nin çoğunluğunun, Cumhuriyetçilere geçme ihtimali yüksek. Bu da yeni Kongre'nin göreve başlayacağı ocak ayından itibaren Beyaz Saray ile Kongre arasında bir çatışma anlamına geliyor.

Mevcut tabloya göre seçim sonuçlarında Senato'da 51'e 49 dengeyle Cumhuriyetçilerin çoğunluğu ele geçirmesi bekleniyor.

Öte yandan anketlerde başa baş giden 7 eyalet, Senato'da kimin çoğunluğa geçeceğini belirleyecek. Burada öne çıkan eyaletler Pennsylvania, Nevada, Georgia, Wisconsin, Arizona, New Hampshire ve Washington olarak sıralanıyor.

Pennsylvania'da Türk kökenli Öz, rakibiyle başa baş gidiyor

Ülkedeki 8 Kasım seçimlerinde en çok başa baş giden eyaletlerin başında Pennsylvania geliyor.

Eyalette Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey'in emekli olmasıyla boşta kalacak koltuk için Türk kökenli ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz ve Eyalet Vali Yardımcısı John Fetterman arasında anketlerdeki yarış başa baş gidiyor.

Mehmet Öz'ün Türk ve Müslüman kökenli Cumhuriyetçi bir aday olması ve Fetterman'ın adaylık sürecinde geçirdiği felç de eyaleti ilgi odağı haline getirdi.

Ülkedeki bütün anketlerin ortalamasını alan Real Clear Politics'e göre Öz, Fetterman'ın 0,1 puan önünde görünüyor.

Cumhuriyetçilerin kazanma imkanı Nevada'da yüksek

Nevada'dan 2016'da Senatör seçilen ilk kişi olma unvanını alan Demokrat Catherine Cortez Masto, bu yılki seçimlerde eski Nevada Başsavcısı Adam Laxalt'a karşı sert bir mücadele veriyor.

Adaylar, başa baş bir yarış götürürken Real Clear Politics'e göre Cumhuriyetçi Laxalt, rakibinin 2,4 puan önünde.

Georgia'da da yarış başa baş

Demokratların Cumhuriyetçilere koltuğu kaptırma riskinin yüksek olduğu bir diğer eyalet ise Georgia.

Demokrat Senatör Raphael Warnock, Cumhuriyetçi Herschel Walker'a karşı çetin bir savaş yürütüyor. Anketlere göre Walker, rakibinin sadece 0,4 puan önünde.

Wisconsin'de de Senatör Ron Johnson'ı Demokrat aday Mandela Barnes zorlasa da Johnson, anketlerde hala rakibinin 2,8 puan önünde görünüyor.

New Hampshire'da Demokrat Senatör Maggie Hassan, rakibinin 0,7 puan önündeyken bu koltuğun da kaybedilme riskine yüksek olarak bakılıyor.

Demokratların Arizona ve Washington'da kazanma imkanı var

Öte yandan, mücadele başa baş gitse de Arizona, New Hampshire ve Washington eyaletlerinde Demokrat adaylar, başa baş yarışta bir adım önde duruyor.

Arizona'da yarışı Demokrat aday Mark Kelly, rakibi Blake Masters'ın 1 puan önünde götürüyor.

Washington'da da Demokrat Senatör Patty Murray, rakibinin 3 puan önünde görünüyor.

AA

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