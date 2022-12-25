"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 ARALIK 2022 PAZAR - YIL: 53

ABD'deki kar fırtınasında ölü sayısı 17'ye yükseldi

25 Aralık 2022, Pazar 13:42
ABD'yi etkisi altına alan "Eliott" adı verilen kar fırtınasında ülke genelinde en az 17 kişi hayatını kaybederken, 1 milyondan fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

Ulusal Hava Servisi (NWS), Kuzey Kutbu'ndan gelerek ülkenin yaklaşık üçte ikisini etkisi altına alan dondurucu rüzgarların, ülkenin orta ve doğu kesimlerinde hafta sonunda da etkisini sürdüreceğini duyurdu.

 

USA Today'in haberine göre, ülke genelinde yaşanan hava koşullarına bağlı kazalarda şu ana kadar en az 17 kişi öldü.

Cuma gününden bu yana ölü sayısı iki katına çıkarken, kar fırtınasının en etkili olduğu eyaletlerde meydana gelen zincirleme kazalarda da onlarca kişi yaralandı.

Yetkililer, bazı bölgelerde saatte 115 kilometreye ulaşan kar fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra kadar düştüğünü belirtti.

Ülkede 1 milyondan fazla ev ve iş yeri elektriksiz

Poweroutage sitesine göre, ülke genelinde 1 milyondan fazla ev ve iş yeri elektrik kesintileriyle boğuşurken, yetkililer, devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle arızaların tamir edilmesinin günler alabileceği uyarısında bulundu.

ABD'de dondurucu soğuklar nedeniyle ülke nüfusunun yüzde 60'ına denk gelen 200 milyondan fazla kişiye "Kış fırtınası uyarısı veya tavsiyesi" yapıldı.

Fırtına nedeniyle ülkenin orta batı kesimindeki Montana, Güney Dakota ve Wyoming eyaletlerinde sıcaklıklar sıfırın altında 45 santigrat dereceyi görürken, Florida ve Georgia gibi güney eyaletlerinde Noel Bayramı'nda rekor seviyede soğukların kaydedildiği bildirildi.

Biden vatandaşlara "Uyarıları dikkate alın" çağrısı yaptı

New York, Virginia, Kentucky, Georgia, Kuzey Carolina ve Oklahoma dahil birçok eyalette olağanüstü hal ilan edilirken, ABD Başkanı Joe Biden, vatandaşları uyarıları dikkate almaya çağırdı.

Uçuş takip sitesi FlightAware, Noel için yılın en yoğun seyahat dönemlerinden biri öncesinde 8 binden fazla uçuşun iptal edildiğini ve 25 binden fazla uçuşta gecikme yaşandığını aktardı.

Uçuşları iptal edilen ya da geciken Amerikalılar havalimanlarında mahsur kalırken, yetkililer, vatandaşlardan hava şartlarını dikkate alarak güvenli bir Noel Bayramı için zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

"Nesilde bir kez görülebilecek" şiddette bir soğuk

ABD'de, 21 Aralık'ta ulusal ve yerel hava raporlama kurumları, "nesilde bir kez görülebilecek" şiddette soğuk ve karlı hava şartları konusunda uyarıda bulunmuştu.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NOAA), ülkenin bazı bölgelerinde son 40 yıldır yaşanmamış soğuk hava şartlarının yaklaştığını duyurmuştu.

Hava durumu servisi, "Yoğun kar yağışının, seyahatleri çok zor veya imkansız hale getirebileceğine ve hayati tehlike oluşturabileceğine" işaret etmişti.

Ayrıca, soğuk havanın etkisiyle oluşacak fırtınanın, ülkenin Kanada sınırındaki Great Lakes bölgesinde 3. kategorideki kasırganın basıncına eşdeğer olacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Fırtına nedeniyle New Jersey'nin Manhattan'a bakan kıyı şeridindeki bazı hastane ve iş yerlerinin giriş katları, taşan Hudson Nehri'nin suları altında kalırken sele maruz kalan birçok araç zarar görmüştü.

Queens ve Brooklyn'in kıyı bölgeleri de yükselen okyanus sularından zarar görürken şiddetli rüzgarın getirdiği dalgalar kıyı şeridindeki bazı caddeleri ve yaşam alanlarını kullanılamaz hale getirmişti.

AA

Okunma Sayısı: 186
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Özbekistan, bakanlık ve kamu kurumlarının sayısını yarı yarıya düşürüyor

    Lübnan'daki çok sayıda ekonomik sorun çözüm bekliyor

    İsrail zulmü ve ablukası altındaki Gazze'de yüzlerce hastanın hayatı tehlikede!

    Paris'te, terör örgütü PKK yanlılarının şiddet eylemlerinde 31 Fransız polisi yaralandı

    'Laçın yolunda yaşanan olay gün gibi ortadadır'

    Malezya'daki toprak kaymasında 31 kişi öldü

    2022 yılında 95 ülkeden 70 bin Yahudi, İsrail'e göç etti

    ABD'deki kar fırtınasında ölü sayısı 17'ye yükseldi

    Bosna Hersek'te 84 gündür hükümet kurulamadı

    Konya - Ereğli'de otobüs devrildi: 15 kişi yaralandı

    Emeklinin dayanacak gücü kalmadı

    Şiddeti önlemek de, aileyi korumak da önceliğimiz

    Türkiye böyle ‘düzenbaz’ bir iktidar görmedi

    Yoksulluk sınırı 26 bin lirayı geçti

    Mahkemelerin görevi adaleti tesistir

    DESAM: Artış gerçek enflasyonun üçte biri bile değil

    Ambulansa yol vermeyen sürücüye 819 TL ceza

    Meclis bürokrasiye teslim

    AYM sansür kanununu görüşecek

    En çok şikâyet yüksek kira ve gıda fiyatlarından

    En Çok Okunanlar

    Misbah ERATİLLA

    Yaşar Gökçek ve Bediüzzaman
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Asıl olan, manevî hizmetler
    Ahmet BATTAL

    Altılı Masa ve propaganda metodu
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Nereden bakarsanız “ahmak”ça
    Genel

    Türkiye böyle ‘düzenbaz’ bir iktidar görmedi
    Adnan NACİR

    Ali Baba’nın çipliği
    Mehmet KARA

    Zor bir yıl daha bizi bekliyor
    Faruk ÇAKIR

    Hukukun üstünlüğü şart değil mi?
    Genel

    Emeklinin dayanacak gücü kalmadı
    Aytekin COŞKUN

    Hayvanlarımızın ahiret hakları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.