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21 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

ABD'deki Müslüman vekil İlhan Omar'a destekelr devam ediyor

21 Mayıs 2019, Salı 14:06
ABD’nin New York şehrinde, bir süredir antisemitist suçlamalarına hedef olan Somali asıllı Müslüman Kongre üyesi İlhan Omar'a destek gösterisi düzenlendi.

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Neturei Karta International tarafından Times Meydanı’nda düzenlenen gösteriye Siyonizm karşıtı Ortodoks Yahudilerin yanı sıra Hristiyan ve Müslümanlar katıldı.

Göstericiler, "İsrail eleştirisi antisemitizm değildir", "Daha adil bir dünya için teşekkürler Omar", "İslamofobiye sıfır tolerans" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı, siyonizm karşıtı slogan attı. Protestoda bazı Ortodoks Yahudilerin parçalanmış İsrail bayrağını yakmaya çalıştıkları gözlendi.

Gösteride konuşan Haham Dovid Feldman, Kongre üyesi İlhan Omar’ın İsrail lobisi hakkında gerçekleri konuştuğunu belirterek, "Siyonizm karşıtı olmak ve İsrail ile onun ABD’deki destekçilerini eleştirmek antisemitizm değildir." dedi.

Feldman, "İnsanları antisemitik olarak yaftalamak İsrail’in işgal ve baskılarını meşrulaştıramaz. Bugün İsrail rejimi altında Filistinliler gibi biz Ortodoks Yahudileri de acı çekiyoruz. Ve birçok Amerikalıyla birlikte, Siyonistler tarafından korkutulmayacak İlhan Omar gibi siyasileri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Feldman, Omar’a yönelik provokasyon ve saldırıları şiddetle kınadıklarını vurgulayarak bunların Amerikalı Yahudilerin sesi ve görüşünü temsil etmediğinin altını çizdi.

Caddenin karşı tarafına toplanan İsrail yanlısı grupla zaman zaman sataşmaların yaşandığı gösteri, olaysız şekilde sona erdi.

AA

Etiketler: ilhan omar
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