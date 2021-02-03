"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

ABD'deki ölü sayısı 457 bini geçti

03 Şubat 2021, Çarşamba 19:00
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 115 bin 767 artışla 27 milyon 28 bin 739'a çıktı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 638 artarak 457 bin 884'e ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 16 milyon 752 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 315 milyon 614 bini geçti.

En fazla vaka California'da, en çok ölüm New York'ta

Vaka sayısı bakımından California 3 milyon 341 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 438 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 737 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 44 bin 70 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 10 milyon 784 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 286 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

AA

Okunma Sayısı: 109
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistinlilere ait bir ev daha İsrail tarafından yıkıldı

    Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında değerlendirme ve açıklamalar

    Türkiye'de son 24 saatte 8102 vaka ve 117 ölüm gözlemlendi

    İzmir'deki bilanço sular çekildikçe ortaya çıkıyor: "İlk defa böyle bir şeye şahit oluyoruz"

    BM'den Rusya'ya Navalnıy tepkisi

    Rasulayn'da eş zamanlı terör saldırıları meydana geldi

    Avustralya'da orman yangını çıktı

    Enflasyon Ocak'ta yüzde 1,68 arttı

    Rusya, Batılı ülkelerden içişlerine müdahale etmemesini istiyor

    SpaceX'in test uçuşu patlamayla sonuçlandı

    Jeff Bezos CEO'luk görevini bırakıyor

    Bilim Kurulu toplanıyor

    Mansur Yavaş'tan Melih Bulu'ya 'istifa' çağrısı

    Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması

    Dünya genelinde salgın gündemiyle son 24 saat

    Prof Dr. Şaban Şimşek: Gerilimin sebebi Saray kararnameleri

    Siber tehditler büyüyor

    İslamın evrensel hukuk anlayışı Divan-ı Harb-i Örfî savunmasında

    Ukrayna’da “Dünya Başörtüsü Günü” faaliyeti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Boğaziçi, dikkat!
    Ali FERŞADOĞLU

    Daha çok hizmet için ne yapmalı?
    Hasan KOÇ

    Soğuk tekellüflere mecbur olmuyoruz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Gizli Lozan’da “dinsizlik” sözü verildi
    Süleyman KÖSMENE

    Mahşerde şefaat yok mu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mikail YAPRAK

    Sefih medeniyet sönecek, Kur’ân medeniyeti parlayacak
    Ali Rıza AYDIN

    Gönüllerin zembereği: Merhaba
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.