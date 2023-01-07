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7 OCAK 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

ABD'deki tarihi Kongre baskını 2 yıl önce dünya gündemine oturmuştu

07 Ocak 2023, Cumartesi 15:31
Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da bulunan Amerikan Kongre Binası 'Capitol', 6 Ocak 2021'de düzenlenen baskının ikinci yılında, eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri bina önünde protesto gerçekleştirdi.

ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının ikinci yıl dönümünde çoğunluğu Demokratlardan oluşan milletvekilleri, baskında ölenlerin aileleriyle Kongre binası önünde bir araya geldi.

Temsilciler Meclisindeki Demokratların yeni lideri Hakeem Jeffries, burada yaptığı konuşmada, Kongre baskını nedeniyle 6 polisin öldüğünü, 140 polis memurunun da olaylar sırasında ağır yaralandığını hatırlattı.

"Şiddet yanlısı isyancılar, Kongre binasına girdiler ve Cumhuriyetimizin mihenk taşı olan barışçıl güç transferini engellemeye çalıştılar." diyen Jeffries, bu baskının önlenmesini sağlayan güvenlik görevlilerine minnettar olduklarını söyledi.

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de 6 Ocak Kongre baskınının psikolojik, fiziki ve duygusal etkilerinin devam ettiğini ifade ederek, ölenlerin ailelerine bugünü birlikte andıkları için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kongre binası önünde toplanan milletvekilleri ve aileler baskında ölenleri andı.

AA

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