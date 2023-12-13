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13 ARALIK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

'ABD'den ''acil'' destek gelmezse savaşı kaybedebiliriz'

13 Aralık 2023, Çarşamba 09:27
ABD'nin Ukrayna'ya destek paketinin Senatodan geçip geçmeyeceği tartışmaları sürerken Washington'ı ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kongre liderlerinden acil destek istedi ve aksi durumda savaşı kaybedebileceklerini belirtti.

Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi öncesinde ülkesine acil destek istemek için Senato ve Temsilciler Meclisinde bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinde önce Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer ve bazı senatörlerle görüşen Zelenskiy, burada savaşın gidişatına ilişkin son durumu değerlendirdi ve askeri desteğe acil şekilde ihtiyaç duyduklarını anlattı.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Schumer, "Devlet Başkanı Zelenskiy şunu net bir şekilde dile getirdi: 'Destek gelmezse kaybedebiliriz. Eğer biz kaybedersek Putin kazanır, bu da ABD için oldukça tehlikeli bir durum olur.' Ancak yardım alırsa bu savaşı kazanabilir." dedi.

Zelenskiy'nin askeri anlamda ülkesinin hangi ekipmanlara ne kadar acil şekilde ihtiyaç duyduğunu anlattığını aktaran Schumer, ABD Kongresinin iki kanadının da Ukrayna'ya destek konusunda birlikte ve hızlı şekilde hareket etmesinin elzem olduğunu vurguladı.

Görüşmeyle ilgili sosyal medya platformu X'ten paylaşımda bulunan Zelenskiy de ülkesindeki savaşın gidişatına ilişkin Senato liderlerine bildirimde bulunduğunu, ABD'nin desteğinin ne kadar önemli ve acil olduğunu anlattığını belirtti.

Cumhuriyetçi Meclis Başkanı Johnson, topu Biden yönetimine attı

Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi Başkanı Mike Johnson ise görüşmede ABD'nin yardımına ilişkin tüm konuları görüştüklerini kaydetti.

Johnson, ABD'nin güney sınırındaki güvenlik önlemlerinin Ukrayna'ya yardım kadar önemli ve acil olduğunu hatırlatarak, "Bunlar da bizim şartlarımız çünkü bunlar Amerikan halkının şartları. Bu konuda kararlıyız." değerlendirmesini yaptı.

Cumhuriyetçi Meclis Başkanı, Biden yönetiminin güney sınırının güvenliğinin artırılması konusunda bir şeyler yapmasını beklediklerini kaydederek, aksi durumda Ukrayna paketinin akıbetinin zor olabileceği imasında bulundu.

Öte yandan, ABD medyasına konuşan bazı Cumhuriyetçi senatörler de söz konusu Ukrayna paketinin bu hafta içinde geçmesinin pek mümkün olmadığını, dolayısıyla paketin oylanmasının ocak ayına kalabileceğini dile getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ve Ukrayna'ya yardımları da içeren ve ABD'nin güney sınırına ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı 110 milyar dolarlık bütçe talebinin oylanması Senatoda Cumhuriyetçilerin oylarıyla reddedilmişti. Oylama 51-49 lehte sonuçlanmış, ancak paketin Senato Genel Kurulunda tartışılabilmesi için gereken 60 oy sınırının altında kalmıştı.

Biden'ın Ukrayna'ya destek paketinin bir an önce geçmesi için yeni yıl tatili öncesinde ne tür adımlar atacağı merakla beklenirken, Cumhuriyetçilerin güney sınırıyla ilgili kararlı tutumu dolayısıyla Ukrayna'ya destek paketinin ocak ayına kalmasının ağırlık kazandığı bildiriliyor.

AA

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