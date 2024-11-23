ABD’den çifte standart

ABD yönetimi ile birçok Kongre üyesi, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), 2023’te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında aldığı tutuklama kararını alkışlarken, Gazze’de soykırım yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında aldığı benzer kararı reddetti.

Başta ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ve birçok Kongre üyesi olmak üzere Washington’daki karar alma süreçlerinde imzası bulunan birçok isim, UCM’nin Putin hakkındaki kararını büyük memnuniyetle karşıladıklarını açıklamıştı. ABD yönetimi, İsrail’in UCM üyesi olmadığını ve dolayısıyla mahkemenin İsrail üzerinde yetkisinin bulunmadığını savunurken, Rusya’nın da UCM üyesi olmadığını gündeme dahi getirmemişti. AA

Okunma Sayısı: 327

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.