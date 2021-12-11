ABD'den Çin adımı

ABD’de Uygurların Pekin yönetimi tarafından zorla çalıştırıldığına yönelik iddialar sebebiyle Sincan bölgesinden ithalat yasağı öngören tasarıyı kabul edildi.

ABD, insan hakları ihlâllerinde bulunduğu gerekçesiyle Çin üzerindeki baskıyı artıyor. Pekin yönetimini ülkedeki Uygur azınlığa baskı uygulamakla suçlayan ABD, yeni ekonomik yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor. Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki zorla çalıştırma iddiaları sebebiyle bu bölgeden ithalatın yasaklanmasını öngören tasarı Çarşamba günü ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde kabul edildi. DW ‘deki habere göre “Uygur Zorla Çalıştırma Önleme Yasası” bire karşı 428 oyla kabul edildi. Yeni yasal düzenlemenin hayata geçirilebilmesi için Senato’da da kabul edilmesi ve Başkan Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor.

Çin’den misilleme tehdidi

Çin ise Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nden ithalat yasağını öngören tasarının Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmesine tepki göstererek, misilleme tehdidinde bulundu. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, ABD’nin bu hatayı düzeltmesi gerektiğini vurgulayarak, aksi takdirde Çin’in de kendi çıkarlarını korumak için tedbirlere başvuracağını söyledi. ABD’nin bu adımı, eski Başkan Donald Trump döneminde ABD ile Çin arasında başlayan ticaret geriliminin Biden döneminde de devam edeceğine işaret ediyor. Öte yandan Demokratların çoğunluğunu oluşturduğu Temsilciler Meclisi Çin’deki insan hakları ihlâlleri ile bağlantılı iki tasarıyı daha kabul etti. Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin Çin hükümeti ile iş birliği yaparak insan haklarına ilişkin taahhütlerini ihlâl ettiğine dair karar Temsilciler Meclisi’nde oy birliği ile onaylandı. Çin hükümetini Uygur azınlığa yönelik insan hakları ihlâllerinde bulunmakla suçlayan ABD, Şubat ayında Pekin’de düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları’nı diplomatik olarak boykot kararı da almıştı. ABD’nin bu kararına Avusturalya, Kanada ve İngiltere de katılmıştı.