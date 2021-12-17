ABD’den, Çin’e Uygur baskısı

ABD Senatosu, Çin’in “zorla çalıştırma yoluyla üretim” yaptığına dair iddialar sebebiyle Sincan Uygur Özerk Bölgesinde üretilen ürünlerin ABD’ye ithalatını yasaklayan yasa tasarısını onayladı.

Senatodaki Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süredir görüşülen ve dün son halini alan tasarı, Senato Genel Kurulunda oylandı. Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio’nun sunduğu ve Çin’in Uygur Özerk Bölgesinde Uygur Türkleri ve diğer dinî azınlıkların zorla çalıştırılması yoluyla ürettiği malların ABD’ye ithalatının yasaklanmasını öngören tasarı, oy birliğiyle kabul edildi. Temsilciler Meclisinde de 14 Aralık’ta oybirliğiyle kabul edilen tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden’ın onayına sunulacak. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 14 Aralık’ta yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin tasarıya destek verdiğini kaydetmişti. AA

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