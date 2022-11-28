ABD'den Çin ürünlerine yasak

ABD, ulusal güvenlik endişesi nedeniyle Huawei dahil, 5 Çinli teknoloji firmasından “yeni iletişim ekipmanlarının” ithalatını ve bunların ülkede satışını yasakladı.

BBC’nin haberine göre, ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Çinli teknoloji şirketlerinin ürettiği yeni iletişim ekipmanlarının satışını ve ithalatını yasaklayan yeni kuralları oy birliğiyle kabul etti. FCC’nin Başkanı Jessica Rosenworcel, yaptığı yazılı açıklamada, “yeni kuralların, halkı telekomünikasyon kapsamındaki ulusal güvenlik tehditlerinden korumak için devam eden eylemlerin önemli bir parçası olduğunu” kaydetti. Rosenworcel, FCC’nin “güvenilmeyen iletişim ekipmanlarının ABD sınırları içinde kullanılmasına izin verilmemesini sağlayarak ulusal güvenliklerini korumaya kararlı” olduğunu ifade etti. Ürünlerinin ithalatı ve ülkede satışı yasaklanan teknoloji şirketleri arasında Huawei’nin yanı sıra ZTE, Hikvision, Dahua ve Hytera de yer alıyor. AA

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