ABD'den Güney Çin Denizi'nde tansiyonu yükseltecek adım

ABD Donanması'na ait bir destroyerin, Güney Çin Denizi'nde tartışmalı Scarborough Resifi'nin 12 deniz mili açığından geçtiği bildirildi.

ABCNews'in haberine göre, 7. Filo Sözcüsü Binbaşı Clayton Doss, güdümlü füze destroyeri USS Preble'in, Güney Çin Denizi'nde Serbest Dolaşım Operasyonu'nu (FONOP) yürüttüğünü, bugün uluslararası hukukun geçerli olduğu sulara erişim ve ölçüsüz denizcilik iddialarına karşı koymak için Scarborough Resifi'nin 12 deniz mili açığında seyrettiğini" söyledi.

Geçişin, Çin tarafından tepkiyle karşılanması bekleniyor.

Güney Çin Denizi'nde Filipinler'in 190 kilometre batısında yer alan Scarborough Resifi'nin zengin balıkçılık sahalarıyla çevrili olduğu ifade ediliyor. Resif üzerinde hem Çin hem de Filipinler hak iddia ediyor.

Güney Çin Denizi

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

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Çin: Bu provokasyona son verin

Çin, ABD donanmasına bağlı bir destroyerin Güney Çin Denizi’nde hak iddia ettiği bölgeye yaklaşmasına tepki göstererek Washington yönetimini “bu tür provokatif eylemlere son vermeye” çağırdı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD donanmasına bağlı “USS Preble” adlı destroyerin Huangyan Adası’na (Scarborough Resifi) 12 milden fazla yaklaşmasına ilişkin, “ABD’ye ikili ilişkilere ve bölgenin barış ve istikrarına zarar vermekten kaçınması için güçlü şekilde bu tür provokatif eylemlere bir an önce son verme çağrısı yapıyoruz.” ifadelerini kullandı. “Burada bir kez daha vurgulamalıyım ki ABD savaş gemisi ilgili eylemiyle Çin’in egemenliğini ihlal etmiş, ilgili alanın barış, güvenlik ve iyi düzenini bozmuştur. Çin kesinlikle buna karşı çıkıyor.” dedi.