ABD'den Hindistan'a 'S-400' tehdidi

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Güney ve Orta Asya’dan sorumlu Bakan Yardımcısı Alice Wells, Hindistan’ın partnerlik konusunda stratejik seçim yapması gerektiğini belirtti.

Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alımının, ABD silahları ile uyum konusunda Hindistan’ın imkanlarını kısıtlayabileceğini dile getiren Wells, “Bir noktada, partnerlik konusunda stratejik bir seçim yapmanız gerekir, ülkenin hangi silah sistemlerini ve platformlarını uygulayacağı konusunda stratejik seçim yapmanız gerekir” dedi. ABD Temsilciler Meclisi’nin Dışişleri Komitesi’nde konuşan Wells, S-400 alımının gerçekleşmesi durumunda Hindistan’a karşı yaptırım uygulama konusunun “değerlendirilmesi gerektiğini” ve Hindistan’a S-400’ü almama konusunda “nasıl yardımcı olabileceklerini görüşmeye” devam ettiklerini söyledi.



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