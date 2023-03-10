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10 MART 2023 CUMA - YIL: 54

ABD'den İran'a: Diplomasi son seçeneğimiz değil

10 Mart 2023, Cuma 06:48
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran’ın nükleer programını durdurmaya yönelik öncelikli yöntemlerinin diplomasi olduğunu ancak Tahran isteksiz davrandığı takdirde son seçeneklerinin bu olmadığını söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Tel Aviv’de düzenlediği ortak basın toplantısında İran'ın nükleer programına yönelik “her türlü eyleme hazırlıklı olmalıyız." ifadeleri dikkatleri ABD başkenti Washington’a çevirdi.

AA muhabirinin, günlük basın toplantısında Gallant’ın açıklamalarını hatırlatarak “İran nükleer programı konusunda siz de İsrail ile aynı aciliyeti hissediyor musunuz?” sorusuna Price, İran nükleer programının acil bir sınama olduğunu kabul ettiklerini ve İran’ın nükleer silah elde etmesine müsaade etmeyeceklerine yönelik vaatlerine bağlı olduklarını söyledi.

Price, “Bu kararlılığımızı yerine getirmenin en etkili yolunun diplomasi olduğuna inanıyoruz. İran’ın nükleer programından kaynaklı sorunlara kalıcı ve doğrulanabilir çözüm ancak diplomasi ile mümkün olabilir. Diplomasi her zaman bizim ilk tercihimiz olacaktır ancak karşımızda bu konuda isteksiz bir taraf varsa diplomasi bizim son tercihimiz olmaz.” diye konuştu.

Muhabirin “Aciliyet konusunda İsrail ile aynı noktada olduğunuz görünüyor ama buna karşılık yöntemleriniz farklı duruyor. İsrail ile İran konusunda farklı pozisyonlara sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz?” sorusuna ise Price, yaklaşımlarını İsrail’le en üst düzeyde ele aldıklarını ve İsrail’in bu konudaki görüşlerini bildiği yanıtını verdi.

İsrail’in yaklaşımı konusunda yorum yapmaktan kaçınan Sözcü, diplomasinin İran nükleer sorununa kalıcı çözüm olduğu görüşünü yineledi. ​​​​​​​

AA

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