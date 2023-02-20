"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

ABD'den İsrail'e: "Frene bas" - İsrail'den ABD'ye: "Kendi işine bak"

20 Şubat 2023, Pazartesi
Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nden Diaspora Bakanı Amichai Chikli ise bu uyarıyı dile getiren ABD Büyükelçisine tepki göstererek "kendi işine bakmasını" söyledi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Tom Nides, İsrail hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan tartışmalı yargı düzenlemesine karşı Başbakan Binyamin Netanyahu'ya "frene basma" çağrısı yaptı.

"The Axe Files" adlı podcast yayınında David Axelrod'a konuşan Nides, İsrail'de Netanyahu hükümetinin planladığı yargı düzenlemesine karşı ABD yönetiminin tutumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Nides, "Benim çocuklarıma söylediğim şeyi Başbakana (Binyamin Netanyahu) da söylüyoruz. Frene basın. Yavaşlayın, fikir birliğine varmaya çalışın, tarafları bir araya getirin." ifadelerini kullandı.

ABD Büyükelçisi, "Benim Başbakana verdiğim mesaj buydu. Hem Başkan Biden hem de Bakan Blinken, demokratik değerler etrafında eklemlenmeyi tavsiye ediyor." diye konuştu.

Eski Başbakan ve yeni muhalefet lideri Yair Lapid de söz konusu tartışmaya ilişkin, "İsrail'in, ABD'yi kaybetmekte olduğunu" söyledi.

Lapid, İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) yaptığı açıklamada, "Amerikalıların her zaman kendisiyle iletişimde olduğunu ve olanlardan korktuklarını" belirterek, "Ortaklığımız, paylaşılan demokratik değerlere dayanıyor ve bunlara bağlı kalmazsanız bu ortaklık sona erer." ifadelerini kullandı.

Hükümet yetkilisinden ABD Büyükelçisine tepki: "Kendi işine bak"

Öte yandan Büyükelçi Nides'ın açıklamalarına İsrail'de hükümet kanadından tepki geldi.

Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nden Diaspora Bakanı Amichai Chikli, KAN'a yaptığı açıklamada, "Amerikan Büyükelçisine 'kendisinin frene basmasını ve kendi işine bakmasını' söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Chikli, "Bu ülkenin hakimi siz değilsiniz ki yargı reformu meselesine müdahale edebilesiniz. Sizinle dış politika ve güvenlik konularını görüşmekten mutluluk duyarız, ancak demokrasimize saygı gösterin." dedi.

Netanyahu hükümetinin "yargı reformu"

Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir yasa planladıklarını duyurmuştu.

Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

Ülkedeki en yüksek yargı merci olarak görev yapan İsrail Yüksek Mahkemesi, Anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırı olduğu gerekçesiyle Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisine sahip.

Netanyahu hükümeti, açıkladığı yargı düzenlemesinde, Yüksek Mahkemenin, Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisinin elinden alınacağını belirtmişti.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, hükümetin yargı düzenlemesine karşı itirazlarını yazılı olarak iletmiş, kaygılarının "güçler ayrılığı, yargının bağımsızlığı ve bireysel hakların korunması"nın bozulması üzerinde toplandığını ifade etmişti.

İsrail'de on binlerce kişinin, başta Tel Aviv olmak üzere farklı kentlerde Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine ve sağ politikalarına karşı sürdürdüğü kitlesel protestolar 7 haftayı geride bıraktı.

AA

Okunma Sayısı: 120
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AFAD: 41 bin 20 kişi vefat etti

    MG’ler jeneratör olacak

    ABD'den İsrail'e: "Frene bas" - İsrail'den ABD'ye: "Kendi işine bak"

    Şehir Plancısı, Mimar ve Mühendislere yeni inşa edilecek tüm şehirlerde çok önemli görevler düşüyor

    Maddî-manevî yaraları hep birlikte saracağız

    "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına Baykar'dan 22 daireyle destek

    'Bağışların takipçisi olacağız'

    "Kuzey Marmara depreminin etkileyeceği en büyük alan İstanbul olacaktır"

    AFAD: Hasarlı yapılara kısa süreliğine de olsa girmek, yapılardaki eşyaları almak kesinlikle yasaktır

    Barınma, tuvalet, su ihtiyacı hala çözüm bekliyor

    'Hangi mahalle bizim, tanıyamıyoruz'

    AFAD hazır değilmiş

    Bütün dünya seferber oldu

    Hem yer hem yapı denetlenmeli

    YÖK soruları cevapladı

    Nurdağı'ndan dron görüntüleri

    71 ilde ikinci dönemin ilk zili yarın çalacak

    TDV 1183 tır yardım malzemesiyle deprem bölgesine destek oldu

    "Yüzen otel"de ağırlanıyor

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Depremin mesajlarını görmek
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Değişen, değişmeyenlerin varlığından rahatsız
    Genel

    MG’ler jeneratör olacak
    Yeni Asya'dan Size

    Buruk yıldönümü
    M. Said ZEKİ

    Gogol’ün paltosu ve Yeni Asya - 1
    Mehmet KARA

    Seçimler ertelenemez!
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Ahlaki yozlaşmaların sebepleri
    Ramazan Oruç

    Zelzele ve zelzele!
    Şükrü BULUT

    Prof. Alâeddin Başar veya Erzurumluların Alâeddin Ağabeyisi...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.