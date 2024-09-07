ABD’den Putin’e, ‘konuşma’ uyarısı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, ABD başkanlık seçimleri konusunda “Kamala Harris’i destekleyeceğini” ifade eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, “Putin bizim seçimlerimiz hakkında konuşmaya son vermeli, nokta” diye seslendi.

Kirby, ABD’nin yeni başkanının kim olacağına sadece Amerikan halkının karar vereceğini vurgulayarak, Putin’in ABD başkanlık seçimleri konusunda yorum yapmayı ve seçimlere müdahale girişiminde bulunmayı bırakması gerektiğini belirtti. AA

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