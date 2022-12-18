ABD’den rekor savunma bütçesi

ABD Sentosu,savunma bütçesini 45 milyar dolar daha artıran 858 milyar dolarlık rekor tasarıyı onayladı.

ABD Sentosu, Başkan Joe Biden tarafından önerilen savunma bütçesini 45 milyar dolar daha artıran 858 milyar dolarlık rekor tasarıyı onayladı. Ukrayna’ya 800 milyar dolar ayrılan tasarıda ordu için Covid-19 aşı zorunluluğu da kaldırıldı.

ABD’nin 2023 mali yılı savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısı Senatoda oy çokluğuyla kabul edildi. Geçen hafta ABD Temsilciler Meclisinde 80’e karşı 350’ye oyla kabul edilen savunma bütçe tasarısı ABD Başkanı Joe Biden’ın onayına gönderilmek üzere Senato’da da oylandı. 817 milyar doları Savunma Bakanlığı, 30 milyar doları Enerji Bakanlığı bünyesindeki nükleer harcamalar olmak üzere 2023 mali yılı için toplam 858 milyar dolar bütçe öngören tasarı Senatoda 11’e karşı 83 oyla kabul edildi.

(euronews)