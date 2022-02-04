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4 ŞUBAT 2022 CUMA - YIL: 52

ABD'den Rusya'ya uyarı

04 Şubat 2022, Cuma 10:00
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Rusya'nın ABD yaptırımlarının etkisini azaltmak için Çin ile yakın ilişki kurmasının, Moskova'ya ödetilecek ekonomik bedeli karşılamayacağını söyledi.

Günlük basın toplantısında, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklamada bulunan Price, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi durumunda ABD tarafından ağır yaptırımlara maruz bırakılacağını yineledi.

Rusya'nın bu yaptırımların etkisini azaltmak üzere Çin ile yakın ilişkiler kurmaya çalıştığına ilişkin bir soruya yanıt veren Price, Ukrayna'nın işgal edilmesinin sadece bu ülke ve Avrupa için değil Çin dahil bölgenin dışındaki ülkeleri etkileyeceğini söyledi.

Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin'li mevkidaşı Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmesinde Rusya'nın saldırganlığının yol açacağı küresel güvenlik ve ekonomik risklerin çok büyük olacağını söylediği ve Çin'in de bundan etkileneceğini hatırlattığını dile getirdi.

Olası bir işgalin Rusya'ya çok ağır mali bedellerinin olacağını vurgulayan Price, "Rusya, Çin ile daha yakın bir ilişki kurarak bu sonuçların bir kısmını telafi edebilecek, bu sonuçların bir kısmını hafifletebilecek bir konumda olacağını düşünüyorsa, durum böyle değil. Aslında Rus ekonomisini birçok yönden daha kırılgan hale getirecek. Örneğin, temel teknolojilerin ana girdilerinin nereden geldiğine bakarsanız, bunlar hala Batı'dan geliyor. Kendilerini Batı ile işlem yapma, Batı ile - Avrupa'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden - ithalat yapma yeteneğinden mahrum ederler, üretken kapasitelerini ve yenilikçi potansiyellerini önemli ölçüde düşürürler." diye konuştu.

Etiketler: ABD, Rusya, uyarı
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