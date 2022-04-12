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12 NİSAN 2022 SALI - YIL: 53

ABD'den Şanghay’daki personeline talimat: Şehirden ayrılın

12 Nisan 2022, Salı 14:49
ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin yönetiminin başlattığı Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle Şanghay'daki zorunlu olmayan Dışişleri personelinin şehri terk etmesi talimatını verdi.

Bakanlığın Çin ile ilgili yayımladığı seyahat uyarısında, "Yerel yasaların keyfi olarak uygulanması ve Kovid-19 ile ilgili kısıtlamalar nedeniyle Çin Halk Cumhuriyeti'ne seyahati yeniden gözden geçirin." ifadesine yer verildi.

Uyarıda, Hong Kong, Jilin ve Şanghay eyaletlerinde “ebeveynleri çocuklarından ayıracak dereceye varan keyfi kısıtlamalara” dikkat çekilerek şöyle denildi:

“11 Nisan 2022'de Bakanlık, Kovid-19 vakalarındaki artış ve Çin'in salgınla ilgili kısıtlamalarının etkisi nedeniyle acil olmayan ABD hükümeti çalışanlarının ve tüm aile üyelerinin Şanghay Başkonsolosluğundan ayrılması talimatını verdi.”

25 milyon nüfuslu Şanghay'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle uygulanan karantinadan dolayı insanların evlerinden çıkmasının yasaklandığı ve kentte yiyecek kıtlığı yaşandığı bildirilmişti.

AA

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