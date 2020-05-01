ABD’den skandal yardım

Koronavirüs sebebiyle 50 bini aşkın kişinin öldüğü ABD salgının merkezi olurken, ülkeye Türkiye’den maske ve tıbbî malzeme yardımı gitti.

Öte yandan ABD’nin ise sınırımızdaki terör örgütü PKK’ya benzeri bir yardımda bulunduğu ortaya çıktı. Türkiye, korona salgının merkezi haline gelen ABD’ye 2 uçakla tıbbî malzeme gönderdi. Uçaklarda maskeden, koruyucu tuluma kadar her şey vardı. Suriye’de PKK/YPG’ye karşı her türlü desteği sağlayan ABD, korona virüsü salgını sırasında da bölücü terör örgütünü yalnız bırakmadı. ABD ordusunun Irak-Suriye Özel Operasyonlar Ortak Görev Gücü resmi Twitter hesabından, PKK/YPG’ye sağlık malzemeleri verildiğini duyurdu. Malzemelerin PKK/YPG işgali altında bulunan Haseke iline bağlı Eş Şeddadi bölgesinde teslim edildiği belirtildi. Malzemelerin portatif lavabo ve sabunluklar, dezenfekte mendilleri, maskeler ve eldivenlerden oluştuğu aktarıldı. Ancak miktarları belirtilmedi. Malzemelerin, terör örgütü IŞİD üyelerinin tutulduğu hapishanelerde kullanılacağı aktarıldı. ABD, Nisan ayı başında da PKK/YPG’ye 1 milyon 200 bin dolar değerinde malzeme sağladıklarını açıklamıştı. Terör örgütü ise gönderilen malzemelerin yetersiz ve sevkiyatın yavaş olduğunu savundu.

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