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2 HAZİRAN 2023 CUMA - YIL: 54

ABD'den Sudan'a yeni yaptırım kararı

01 Haziran 2023, Perşembe 21:30
ABD, Sudan'da ateşkese uymayan ve ülkedeki çatışmayı körükleyen aktörlere ekonomik yaptırım ve vize kısıtlaması uygulama kararı aldı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yazılı açıklamasında, Sudan'da ordu ve paramiliter grup Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmaların sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Ateşkes anlaşmasına rağmen şiddetin devam ettiğini kaydeden Sullivan, "özellikle Hartum ve Darfur'da dökülen kanın dehşet verici" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Sullivan, tarafların ateşkese uymamasının Sudan halkı için kötü sonuçları olacağı yönündeki endişelerini derinleştirdiğini kaydetti.

"ABD bunun olmasını önlemek için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edecek." ifadesini kullanan Sullivan, bu kapsamda ekonomik yaptırımlar ve şiddeti sürdüren aktörlere karşı vize kısıtlamaları uygulayacaklarını aktardı.

Sullivan, Sudan'da faaliyet gösteren şirketler için güncellenmiş bir uyarı metni de yayımladıklarını bildirerek, "Bu önlemler, Sudan'ın barış, güvenlik ve istikrarını baltalamaktan mesul olanları sorumlu tutmayı amaçlamaktadır." bilgisini verdi.

Sudan halkının bu savaşı istemediğine işaret eden Sullivan, ABD'nin onların yanında olmaya ve "demokrasiye geçiş konusundaki haklı taleplerini desteklemeye" devam edeceğini kaydetti.

Sullivan, "Ortaklarımızla birlikte çalışarak, savaşan tarafları vicdana aykırı şiddet uygulamaları ve halkın iradesini hiçe saymalarından sorumlu tutmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.

ABD Hazine Bakanlığından 4 şirkete yaptırım

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada da Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC), Sudan'daki çatışmadan gelir elde eden ve bu çatışmaya katkıda bulunan 4 şirketin hedef alındığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu kuruluşların, Sudan'da devam eden çatışmayı körükleyen HDK’ye bağlı Al Junaid Multi Activities Co Ltd ile Tradive General Trading LLC ve Sudan Ordusu’na bağlı Defense Industries System ile Sudan Master Technology olduğu kaydedildi.

Yaptırım eyleminin sonuçlarına da değinilen açıklamada, bu kuruluşların ABD'de veya ABD'li kişilerin mülkiyetinde veya kontrolünde bulunan tüm mülkleri ve mülkiyet haklarının bloke edildiği ve OFAC'a bildirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yaptırımlar yoluyla hem HDK hem de Sudan Ordusu’na önemli mali akışları keserek, onları savaş başlatmak için gereken kaynaklardan mahrum bıraktıklarını ifade etti.

Yellen, ABD’nin Sudan halkına şiddet uygulayanlara karşı sivillerin yanında yer aldığını belirtti.

AA

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