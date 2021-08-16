ABD'den 'tahliye' açıklaması

ABD yönetimi, Kabil'deki Amerikalıların güvenli şekilde tahliyesi için Hamid Karzai Havalimanı çevresindeki güvenlik önlemlerini artıracağını ve havalimanındaki hava trafik kontrolünü ele alacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı ortak bir açıklama yaparak Kabil'deki Amerikalıların tahliyesine ilişkin son tedbirleri paylaştı.

Açıklamada, ABD'lilerin ve ABD'ye destek olan Afganların tahliyesini güvenli bir şekilde sağlayabilmek amacıyla Hamid Karzai Havalimanı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı kaydedildi.

Bu kapsamda gelecek 48 saatlik süre içinde yaklaşık 6 bin askerin koruması altında söz konusu tahliye operasyonunun gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, bunun için de Kabil Havalimanındaki hava trafik kontrolünün ele alınacağı bildirildi.

Söz konusu tahliye işleminin sadece birkaç gün içinde değil, sonraki günlerde de devam edeceği belirtilen açıklamada, ABD'ye destek olan 2 bin civarında Afgan'ın da ülkeden çıkarılacağına işaret edildi. Tüm güvenlik taramalarından geçirilmiş olan Afganların direkt olarak ABD'ye götürüleceği, henüz bu süreçleri tamamlamamış olanlar ise başka yerler bulunacağı bilgisi de açıklamada yer aldı.

Öte yandan CNN'e konuşan ve adı açıklanmayan bir savunma yetkilisi, yerel saatle pazar gecesinden itibaren hava trafik kontrolü dahil havalimanı çevresindeki tedbirlerin alınmaya başladığını açıkladı.

ABD, Kabil Büyükelçiliğindeki tüm personelini Hamid Karzai Havalimanına transfer etti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kabil'deki tahliye operasyonuna ilişkin güncel durumu yazılı bir açıklama ile paylaştı.

Price, açıklamasında, "(Kabil Büyükelçiliğindeki) Tüm personelin güvenli şekilde transferi tamamlanmıştır. Şu anda tüm personel, çevresi ABD ordusu tarafından korunan Hamid Karzai Havalimanına yerleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 6 bin ABD askerinin katıldığı tahliye operasyonunda binlerce Amerikalı personel ile 2 bin kadar ABD'ye destek olan Afgan'ın da ülkeden çıkarılması bekleniyor.

ABD yönetimi kısa süre önce, Kabil'deki Amerikalıların güvenli şekilde tahliyesi için Hamid Karzai Havalimanı çevresindeki güvenlik önlemlerini artıracağını ve havalimanındaki hava trafik kontrolünü ele alacağını açıklamıştı.