"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EYLÜL 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

ABD'den Tayvan'a 1,1 milyar dolarlık silah satışı onaylandı

03 Eylül 2022, Cumartesi 19:31
ABD Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a toplam değeri 1 milyar 106 milyon dolar olan askeri satışa onay verdi.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, Tayvan'a 3 ayrı silah satış paketine onay verdiğini açıkladı.

Kongre'ye gönderilen tebligatta, Tayvan'ın Gözlem Radar Programı için 665,4 milyon dolar değerinde lojistik destek satışına onay verildiği kaydedildi.

Diğer taraftan iki ayrı tebligatta ise 60 adet Harpoon Blok-II gemisavar füzesi ve ilgili ekipmanları için 355 milyon dolarlık satışa onay verildiği ifade edilirken, F-16 uçaklarında kullanılan 100 adet "AIM-9X Blok-II Sidewinder Taktik Füzesi" için ise 85,6 milyon dolarlık satışa onay verildiği bilgisine yer verildi.

Çin'in Tayvan çevresindeki askeri hareketliliğini artırdığı bir dönemde bu satış onaylarının gelmesi dikkati çekti.

Silah satış onayları sadece ABD yönetimi açısından satışın bir sakıncası olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresi'nin NATO üyelerine 15 gün, NATO üyesi olmayan ülkelere 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.

AA

Okunma Sayısı: 68
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazprom: Kuzey Akım boru hattı belirsiz bir süre kapalı kalacak

    Nijerya'da milyonlarca çocuk okula gidemiyor

    Moldova: Rusya'nın 'kışkırtmalarına' teslim olmayacağız

    Haftalık Kovid-19 verileri açıklandı

    Datça açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

    Görme engelli din görevlisi, hafızlık eğitimi veriyor

    Demokraside sınıf düştük

    AİHM'i hedef aldılar

    Eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz

    Yargıyı alaşağı ettiler

    Yargıda bağımsızlık rafa kaldırıldı

    Trabzonspor'u rahatlatan üç puan

    Bahçeli’nin hedefi sosyal medya

    Arınç: Hukukî süreç başlatılmalı

    Üretici ile market arasındaki fiyat farkı 8 katı aştı

    Vatandaşın evine kara kış geldi

    Sanayici: Zamlar geri alınsın

    Enerjide zam lideri olduk

    Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel sahte kimlikle yakalandı

    Belçikalılar daha ucuz akaryakıt için Fransa'ya gidiyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6’lı masaya “saha”dan mesajlar
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    İkinci tek adamlar - 2
    Genel

    Haftalık Kovid-19 verileri açıklandı
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’dan her taife istifade ediyor
    Genel

    Datça açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
    Zehranur Yıldız

    Bir yaz döneminin ardından
    Cevher İLHAN

    Hangisi “ekonomide olumlu gelişme?”
    Mehmet ÇETİN

    112/186’yı bundan sonra aramasam mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.