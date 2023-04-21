ABD’den Tunus’a 25 bin ton buğday desteği

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), kuraklık ve Ukrayna savaşından dolayı tahıl krizi yaşayan Tunus’a 25 bin ton buğday desteği sağladı.

Tunus’taki ABD Büyükelçiliği'nden konuya ilişkin yazılı açıklama yayımlandı. Açıklamada, "Tunus halkının Rusya ile Ukrayna savaşından kaynaklanan tahıl krizine destek olmak için ABD ve Dünya Bankası'nın sağladığı 25 bin ton buğdayın Tunus Tahıl Ofisi koordinasyonuyla Tunus Limanı'na ulaştırıldığı" belirtildi. Resmi rakamlara göre Tunus, tahıl ihtiyacının yüzde 70’ini ithal ediyor. Kuraklık, korona salgını ile Ukrayna savaşından etkilenen Tunus’ta son yıllarda tahıl krizi yaşanıyor. Son 70 yılın en kurak yıllarından birinin yaşandığı Tunus’ta baraj doluluk oranları yüzde 30’un altında kalmıştı. AA

Okunma Sayısı: 605

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.