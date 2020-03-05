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6 MART 2020 CUMA - YIL: 51

ABD'den Türkiye açıklaması

05 Mart 2020, Perşembe 20:00
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib'deki duruma dair Türkiye’nin kendini savunma hakkı olduğunu ve destek konusunda tüm seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi.

'İdlib'de BM liderliğinde siyasi bir çözüm olmasını istiyoruz'

Bakanlık binasında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pompeo, İdlib'de yaşanan gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Pompeo, Rusya, Esed rejimi ve İran'ın, düzenlediği saldırılarla İdlib'deki yüz binlerce sivile zarar verdiğine vurgu yaparak, Rusya'ya 2018'de Türkiye ile varılan Soçi Anlaşması'na geri dönmesi ve ateşkesi sağlaması çağrısında bulundu.

Öte yandan ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye'de konuya ilişkin görüşmeler yaptığını hatırlatan Pompeo, "Büyükelçi Craft ve Büyükelçi Jeffrey, şu an İdlib'deki insani krizi azaltmak adına Amerikan ve Avrupa kaynaklarını nasıl bir araya getirebileceklerini görmek için çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Pompeo ayrıca Türkiye'nin ABD'den bazı taleplerde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türk hükümeti bizden bazı taleplerde bulundu. Şu an tüm bu talepleri değerlendiriyoruz. Savunma Bakanlığı ekibi ile beraber bölgedeki şiddetin azaltılması ve bu büyük insani krizin durdurulmasının en iyi yolunu araştırıyoruz. Ayrıca NATO ortağımız Türkiye'nin, Esed rejimi, Ruslar ve İranlılar tarafından Suriye içinde oluşturulan riske karşı kendini savunma hakkına sahip olduğuna inanıyoruz."

AA

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