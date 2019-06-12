ABD'den Türkiye'ye terörle mücadele ziyareti

ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan Sales'in, Türkiye'yi ziyaret ederek, birtakım resmi temaslarda bulunacağı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan Sales'in Türkiye ziyaretine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Terörle Mücadele Koordinatörü Sales'in bu hafta içinde Ankara'ya giderek Türk yetkililerle bir araya geleceği belirtildi. Görüşmelerde, yabancı teröristlerin ülkelerine geri gönderilmesi ve yargılanması, sınır güvenliği, teröristlerin hareket alanlarının kısıtlanması ve PKK, El Kaide ve IŞİD ile mücadele konularının ele alınacağı kaydedildi. AA

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