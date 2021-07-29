ABD ekonomisi yüzde 6,5 büyüdü

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,5 büyüyerek beklentilerin gerisinde kaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait öncü Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 6,5 arttı. Yılın ilk çeyreğinde kaydettiği büyümenin ardından ikinci çeyrekte beklentilerin altında büyüme gösteren ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki seviyeye dönmeyi başaran ABD ekonomisinin bu dönemde yüzde 8,5 büyümesi öngörülüyordu. Ülke ekonomisinin ilk çeyreğe ait büyüme verisi ise yüzde 6,4'ten 6,3'e revize edildi. ABD Ekonomisi, Kovid-19 salgını ve salgına karşı alınan karantina önlemlerinin sonucu 2020'de yüzde 3,4 daralmıştı. AA

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