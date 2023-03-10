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10 MART 2023 CUMA - YIL: 54

ABD: Filistinlilere uygulanan şiddetten rahatsızız

10 Mart 2023, Cuma 11:42
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile yaptığı görüşmede işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere uyguladığı şiddetten duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

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Austin ve Gallant, Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havaalanı yakınında gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'li Bakan, Batı Şeria'da gerilimi artıran hamlelerden ve Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

İsrail'in güvenliğine bağlılığını yineleyen Austin, "Ancak ABD, yerleşim birimlerinin genişletilmesi ve kışkırtıcı söylemler dahil olmak üzere daha fazla güvensizliği tetikleyebilecek her türlü eyleme kesin olarak karşı çıkıyor. Özellikle yerleşimcilerin Filistinlilere uyguladığı şiddetten rahatsızız." ifadelerini kullandı.

ABD'li Bakan'dan "iki devletli çözüm" vurgusu

Austin, şiddeti önleme ve gerilimi azaltma çağrısı yaparak, "İki devletli çözümü daha da ulaşılmaz hale getirebilecek eylemlere karşı çıkmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İsrailli yetkililerin toplantının sonuç bildirisiyle çelişen açıklamalar yaptığı Akabe Güvenlik Toplantısı'na değinen Austin, sahada gerilimi azaltmak, daha fazla şiddeti önlemek adına tarafların bu toplantıda aldığı kararları geliştirmek için çalışacağını söyledi.

Austin'den "gerilimi azaltma" çağrısı

Austin, İsrailli mevkidaşına "gerilimi azaltma ve sükuneti sağlamanın gerekliliğini" söylediğini aktardı.

Filistinlilere de seslenen Austin, "Filistin yönetimine terörle mücadele etme, koordinasyonu sürdürme ve kışkırtıcı olayları kınama çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Austin, ABD ile İsrail arasındaki ilişkinin "demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğü" gibi ortak değerlere dayandığını belirterek, "Şunu açıkça belirteyim; ABD, İsrail'in güvenliğine olan taahhüdünde son derece kararlı ve bu böyle kalacak." şeklinde konuştu.

İsrail'de gösterilere neden olan tartışmalı yargı düzenlemesine işaret eden Austin, "Bağımsız bir yargı sistemi, demokrasinin önemli bir parçasıdır. Köklü değişikliklerin sürdürülebilir olması için geniş bir fikir birliği sağlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Austin, İran meselesine ilişkin ise şunları kaydetti:

"İran'ın nükleer silah edinmesini engellemenin en iyi yolunun diplomasi olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Başkan Biden'ın defalarca belirttiği gibi, ABD İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyecek."

"İran sadece İsrail'i değil tüm dünyayı tehdit ediyor"

İsrail Savunma Bakanı Gallant ise İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria’da istikrar ve güvenlik için çaba sarf ettiğini ve "Filistin halkının refahı için çalıştığını" savundu.

Bölgede artan gerilime işaret eden Gallant, "terörizm karşısında azimli ve güçlü" olacaklarını söyledi.

Gallant, ABD'li mevkidaşıyla görüşmesinde savunma alanında işbirliğinin ve bölgede İran tehdidinin ele alındığını aktardı.

İran'ın nükleer silah elde etmeye çalıştığını söyleyen Gallant, "İran sadece İsrail'i değil tüm dünyayı tehdit ediyor. İran'ın nükleer silah elde etmesini önlemek için gerekli tüm önlemleri almak bizim görevimizdir. Her türlü eyleme hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Yargı reformu protestoları görüşmeyi etkilemişti

Austin'in Orta Doğu turu kapsamında İsrail'e çarşamba akşamı ulaşması planlanıyordu ancak gelişi, İsrail genelindeki "Diktatörlük Karşıtı Gün" protestoları nedeniyle bugüne ertelendi.

Protestolar nedeniyle İsrail Savunma Bakanı Gallant da ABD'li mevkidaşıyla Batı Kudüs'teki makamı yerine Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı yakınında görüştü.

Akabe'deki güvenlik toplantısı

Ürdün'ün Akabe kentinde 26 Şubat'ta yaklaşan ramazan ayı öncesi İsrail ile Filistin arasında özellikle son 2 ayda tırmanan gerilimi düşürme amacıyla bir güvenlik toplantısı düzenlenmişti.

Filistin, İsrail, Ürdün, ABD ve Mısır'ın katılımıyla düzenlenen güvenlik toplantısı sonrası yayımlanan kapanış bildirisinde, "Filistin yönetimi ile İsrail hükümetinin, tek taraflı eylemleri 3 ila 6 ay durdurmaya hazır olduklarını teyit ettiği" belirtilmişti.

Tek taraflı eylemlerin durdurulmasının, İsrail hükümetinin, 4 ay boyunca yeni yerleşim birimi inşasını tartışmaya açmaması ve 6 ay boyunca kaçak yerleşim birimlerine onay vermemesini içerdiği kaydedilmişti.

İsrailli yetkililerden "Yahudi yerleşim birimleri inşasının durmayacağı" açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise toplantı sonrası yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına devam edileceğini belirtmişti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de toplantıya ilişkin, "Ürdün'de olan Ürdün'de kalacak." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yahudi yerleşim birimleri inşasının bir gün dahi durmayacağını" belirtmişti.

AA

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