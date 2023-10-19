ABD, Gazze’de çatışmalara “ara vermeyi” reddetti

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Gazze’ye insani yardım sağlanması için çatışmalara “ara verme” çağrısında bulunan karar tasarısını veto etti.

BMGK’de Brezilya’nın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin sunduğu karar tasarısı oylandı. Tasarıya 12 “evet”, 2 “çekimser” ve 1 “hayır” oyu kullanıldı. 15 üyeli BMGK’de daimi üyelerden ABD’nin “hayır” oyu kullandığı tasarı için Rusya ve İngiltere çekimser oy kullandı. Karar tasarısında BM ve insani yardım ortaklarının Gazze’ye erişimini sağlamak için “çatışmalara ara verme” çağrısında bulunuluyordu. AA

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