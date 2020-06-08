ABD genelindeki gösteriler 13. gününe girdi

ABD'de polis şiddeti sonucu siyahi Amerikalı George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar 13'üncü gününe girdi.

'ABD'de ırkçılık var ama...'

Minneapolis'teki polis departmanı kapatılıyor

ABD’nin bitmeyen derdi Protestoların çoğunlukla barışçıl geçmesi üzerine New York, Chicago ve Philadelphia'daki sokağa çıkma yasakları kaldırıldı. New York'un çeşitli yerlerinde düzenlenen protestolarda, bir grup gösterici de Trump Tower önünde, ''Oy ver, Trump'tan kurtul'' sloganları attı. Trump Washington'da ulusal muhafızların geri çekilmesi için talimat verdi ABD Başkanı Donald Trump ise 10 gündür protestoların devam ettiği Washington'da ulusal muhafızların geri çekilmesi talimatı verdi. Başkentteki protestolara Evanjelik Kilisesinin yüzlerce mensubu da katıldı. Floyd'un öldüğü Minneapolis'te ise göstericilerin polis departmanının tasfiye edilmesi talebine hayır diyen Belediye Başkanı Jacob Frey yuhalanarak alandan ayrıldı. Virginia'da ise dün gece Amerikan iç savaşı sırasındaki Konfederasyon ordusu generali Carter Wickham'a ait heykel yıkıldı. Öte yandan Demokrat Başkan adayı Joe Biden ise Floyd'un 9 Haziran'da Houston'daki cenaze töreninin ''korumalar ve aşırı güvenlik önlemleri nedeniyle aksamaması'' için pazartesi günü Floyd'un ailesini ziyaret edecek. Houston Üniversitesi, Floyd'un anma törenine katılmak isteyenler için pazartesi günü dersleri iptal ettiğini duyurdu. 46 yaşındaki George Floyd'un 25 Mayıs Pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu ölmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti. Olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline yayılan ve yaklaşık 2 haftadır süren protestolarda polis reformu talep ediliyor. AA

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