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8 NİSAN 2022 CUMA - YIL: 53

ABD Genelkurmay Başkanı: Ukraynalıları önemli bir çatışma bekliyor

08 Nisan 2022, Cuma 13:00
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Ukrayna ordusunun son 6 hafta Rusya’ya karşı başarılı bir mücadele verdiğini ancak ülkenin güneydoğusunda Ukraynalıları önemli bir çatışmanın beklediğini ve savaşın nasıl biteceğinin henüz net olmadığını söyledi.

Milley, Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Senato Silahlı Kuvvetler Komitesinde 2023 savunma bütçesi üzerine düzenlenen bir oturumda gündemdeki gelişmelere ilişkin soruları cevapladı.

Ukrayna ordusunun Rusya’ya karşı savaşı kazanıp kazanmayacağına ilişkin bir soruya yanıt veren Milley, şu ifadeleri kullandı:

“Şunu söyleyebilirim, kazanmak nedir? Bence kazanmak Ukrayna’nın 1991'den beri süregelen toprak bütünlüğü bozulmadan özgür ve bağımsız bir ulus olmaya devam ediyor olmasıdır. Bu çok zor olacak. Bu uzun bir süreç olacak. Onların girdikleri savaş kolay bir mücadele değil. Bunun ilk kısmı muhtemelen son altı hafta içinde başarılı bir şekilde geçti. Rus saldırısını iki önemli noktada yenmeyi başardılar, ancak önümüzde güneydoğuda, Donbas bölgesinde, Rusların güç topladıkları ve saldırılarını sürdürmeyi planladıkları önemli bir savaş olacak. Bu yüzden şu anda bunun nasıl biteceğinin ucu açık bir soru olduğunu düşünüyorum.”

Savaşın daha açık arazi olan güney bölgelerine kayması ile Ukrayna ordusunun daha çok zırhlı araç ve top sistemlerine ihtiyacı olacağını belirten ABD’li general, ABD’nin zırhlı ve top sistemleri için uzun eğitimlerin gerekli olduğunu bunun yerine diğer NATO ülkelerin ellerindeki Ukrayna’nın aşina olduğu silah ve ekipmanların tedariki için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Austin: Donbas bölgesindeki saldırılar için Ukrayna’ya istihbarat desteği veriyoruz

Savunma Bakanı Austin ise ABD’nin Ukrayna’ya silah ve ekipman desteğinin yanı sıra istihbarat paylaşımında bulunduğunu kaydetti.

Bu istihbarat paylaşımların Donbas bölgesindeki saldırı operasyonları için de yapılıp yapılmadığına ilişkin bir soruya yanıt veren Austin, “Onlara Donbas bölgesinde operasyon düzenlemeleri için istihbarat veriyoruz.” dedi.

Austin, ABD ordusuna istihbarat paylaşımı konusundaki talimatları güncellediklerini çünkü mevcut talimatların saldırı operasyonları konusunda yeterince açık olmadığını söyledi.

Çin Ukrayna’dan ders almıştır

Çin’in Tavyan’a olası bir müdahalesi ve ABD’nin buna ne yanıt vereceği de oturumda iki yetkiliye soruldu.

Milley, Tayvan’ın en iyi Tayvanlılar tarafından savunulabileceğini ve ABD’nin de tıpkı Ukrayna’ya yaptığı gibi Tavyan’a da destek verebileceğini söyledi.

Orgeneral Milley, “Tayvan Boğazlarını geçmek ve orada milyonlarca insan varken Tayvan adasına, Tayvan'ın dağlık arazisi ve Taipei şehrine amfibi saldırısı yürütmek kolay değil. Tayvan savunulabilir bir adadır. Sadece Tayvanlılara kendilerini biraz daha iyi savunmaları için onlara yardım etmemiz gerekir.” değerlendirmesini yaptı.

İran Devrim Muhafızları terör listesinden çıkarılmasını desteklemiyorum

ABD yönetimi ile İran arasında nükleer konusundaki müzakerelerin bir parçası olarak İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücünün yabancı terör örgütleri listesinden çıkarılmasına yönelik tartışma da gündeme geldi.

Austin müzakereler konusunda yorum yapmamakta ısrar ederken Milley, “Benim şahsi görüşüm, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü bir terör örgütüdür ve yabancı terör örgütleri listesinden çıkarılmasını desteklemiyorum.” diye konuştu.

AA

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