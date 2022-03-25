ABD: Gladkikh'in konum bilgileri için 10 milyon dolar ödül sunuyoruz.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rus asıllı bilgisayar korsanı Evgeny Viktorovich Gladkikh hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül vereceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı Adalet için Ödül (RFJ) programı kapsamında Rus asıllı bilgisayar korsanı Evgeny Viktorovich Gladkikh hakkında bilgi sağlayanlara ödül veriyor." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Gladkikh'in, yabancı bir hükümetin talimatıyla veya kontrolü altında hareket ettiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Gladkikh'in kimliğine veya konumuna yönelik bilgiler için 10 milyon dolara kadar ödül sunuyoruz. Gladkikh, ABD kritik altyapılarına karşı siber faaliyetleri de kapsayan Bilgisayar Dolandırıcılığı ve Kötüye Kullanım Yasası'nın ihlaline yardım veya yataklık ediyor."

Gladkikh'in Mayıs ve Eylül 2017 arasında, Rusya Savunma Bakanlığının önde gelen araştırma kuruluşu Kimya ve Mekanik Merkezi Bilimsel Araştırma Enstitüsünde bilgisayar programcısı olduğu belirtilen açıklamada, Gladkikh'in ortaklarıyla birlikte ABD dışındaki bir petrol rafinerisinin sistemlerine siber saldırı düzenlediği ve güvenlik sistemlerini işlevsizleştiren kötü amaçlı yazılımlar kurduğu iddia edildi.

Açıklamada, zanlının 2018'de de iki kez bir ABD şirketine ait olan ülkedeki rafinerilere erişmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı iddiasına yer verildi.

ABD, İranlı askeri yetkililerin Doha Savunma Fuarı'na katılmasına tepki gösterdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, İranlı askeri yetkililerin Doha Savunma Fuarı'na katılmasından dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İran askeri yetkililerinin ve bildirildiğine göre İran Devrim Muhafızları subaylarının Katar'daki Doha Savunma Fuarı'nda bulunması bizi derinden hayal kırıklığına uğrattı ve rahatsız etti." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Körfez bölgesindeki deniz istikrarına en büyük tehdidin İran olduğu ve İranlı yetkililerin fuarda bulunmasından dolayı deniz savunma sergisini reddettikleri belirtildi.

Dışişleri açıklamasında, İran silahlarının çoğunun terörizm ve kitle imha silahlarıyla ilgili yaptırımlar da dahil olmak üzere, genellikle birden fazla ABD makamı tarafından yaptırım listesine alınmış silahlar olduğuna dikkat çekildi.