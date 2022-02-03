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3 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

ABD, İdlib'e saldırdı: Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 13 kişi öldü

03 Şubat 2022, Perşembe 09:00
ABD askerlerinin İdlib'de düzenlediği saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 13 kişi öldü.

ABD'nin, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde bir F-16 savaş uçağı ve bir helikopter desteğiyle gerçekleştirdiği saldırıda TSİ 00.30 sularında başladı.

AA'ya konuşan ve isminin belirtilmesini istemeyen bir köy sakini, "00.30 sularında dışardan bir ses geliyordu, tufan oluyor zannettim. Dışarı çıkıp baktığımda helikopterler yukarıda dolaşıyor, helikopterden birisi megafonla sesleniyordu." ifadelerini kullandı.

ABD askerlerinin bir süre "teslim ol" çağrıları yaptığını belirten köy sakini, "Sanırım bir aracın yardım için geldiğini düşündüler ve ateş açmaya başladılar. Çevredeki evler de zarar gördü." dedi.

Enkazda çalışma yapan Sivil Savunma ekipleri, baskında 6'sı çocuk, 4'ü kadın toplam 13 kişinin öldüğünü bildirdi.

Ayrıca, yerel güvenlik unsurları, ABD askerlerinin saldırısında evdekilerden birini sağ şekilde alarak yanlarında götürdüğünü söyledi.

Olayın ardından baskının gerçekleştiği yeri görüntülendi.

Çekimlerde, baskın sırasında atılan bombalarla evin bazı duvarları ve tavanının çöktüğü, mutfak kısmının yandığı, tüm eşyaların tahrip olduğu ve yerlerdeki kan izleri görülüyor.

Görüntülerde, Amerikan askerlerinin kullandığı mühimmatların artıkları da fark ediliyor.

Bölgedeki kaynaklar, ABD askerlerinin hedefinde terör örgütü DEAŞ'ın en çok aranan elebaşlarından biri olabileceği üzerinde duruyor.

ABD, Ekim 2019'da İdlib'te benzer bir operasyonla, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurmuştu.

ABD operasyon yaptığını doğruladı ama isim vermedi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, konuyla ilgili yaptığı kısa açıklamada, operasyonun başarılı olduğunu söyledi.

Kirby, Amerikan tarafından can kaybının olmadığı ve daha fazla bilgi mevcut olduğunda paylaşılacağını belirtti.

Sözcü, hedefteki isim ya da gruba dair herhangi bir ayrıntı vermekten kaçındı.

Öte yandan, AP'de yer alan habere göre, isminin açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, operasyona katılan helikopterlerden birinin yaşadığı teknik sorun nedeniyle yere indiği ve imha edildiğini kaydetti.

AA

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