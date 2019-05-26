"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MAYIS 2019 PAZAR - YIL: 50

ABD ile görüşüldüğü iddialarına ilişkin İran'dan açıklama

26 Mayıs 2019, Pazar 17:04
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi "İran ile ABD arasında doğrudan veya dolaylı yoldan hiçbir görüşme olmamıştır." dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İran ile ABD arasında herhangi bir görüşmenin olmadığını belirtti.

 

Musevi, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, ABD ile görüşme yaptıkları yönündeki iddiaları yalanladı.

Musevi, ara bulucular üzerinden görüşmelere başladıkları yönündeki açıklamaları reddederek, "İran ile ABD arasında doğrudan veya dolaylı yoldan hiçbir görüşme olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi'nin geçen hafta İran-ABD arasında ara buluculuk yapmak üzere Tahran'a geldiği iddia edilmişti. İngiltere merkezli Mecelle dergisine röportaj veren bin Alevi, "Üçüncü taraflarla ABD ve İran arasında yükselen gerilimi yatıştırmak için çalışıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carullah ise bölgede artan gerginliğin sonra erdirilmesi için ABD ile İran arasında müzakerelerin başladığını belirtmişti.

Öte yandan Irak'ın da gerginliğin azaltılması için hem İran'a hem de ABD'ye heyet göndermeye hazırlandığı kaydedilmişti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sözcüsü Keyvan Hüsrevi ise birçok yabancı yetkilinin son günlerde ABD'yi temsilen İran'a geldiğini doğrulayarak, "Bu ziyaretlerin bir kısmı basına yansıyor, bazıları da mahrem kalıyor." demişti.

ABD ve İran gerilimi

ABD'de Donald Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmını yeniden uygulamaya başladığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

ABD, iki hafta önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.

Trump, geçen hafta pazar günü Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İran savaş isterse bu İran'ın resmen sonu olur. Hiçbir zaman ABD'yi tehdit etme." ifadeleriyle İran'ı tehdit etmişti.

AA

Etiketler: iran, abd
Okunma Sayısı: 253
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kendi medeniyetimizi unuttuk

    Darbeciler 27 Mayıs için hutbe okutmuş

    Askerliğe Saray muafiyeti

    EYT’liler yine meydanlardaydı

    ‘Torbalar’ kanun yapma kalitesini düşürdü

    Yassıada turistik tesis olmamalıydı

    Yanlış, zamansız ve gereksiz

    ABD ile görüşüldüğü iddialarına ilişkin İran'dan açıklama

    Şanlıurfa'da yetkilileri harekete geçirdi!

    İsrail'de erken seçim gündemde

    Uçuşu yarım saat geciktiren bakan istifa etti

    Cezayir'de cumhurbaşkanı adayı yok

    Guaido ve Maduro müzakerelere devam edecek

    'Kuzey Kore'nin füze denemelerinden rahatsızlık duymadım'

    Trump'ı eleştiren yargıç görevden uzaklaştırıldı

    Irak: ABD'nin yaptırımlarına karşıyız

    İşsizlik ödeneği için tarih 31 Mayıs

    Esed rejimi yine sivilleri vurdu

    Peru'da şiddetli deprem

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İstanbul anketlerinde son durum
    Genel

    İmamoğlu’ndan cami önünde siyasete tepki
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zernekli, Göllü, Öztin
    Hüseyin Şahinoğlu

    İman Nurunu karartan lekeler: Günahlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    “İslâm ülkesinde adaletsiz uygulama olmaz!”
    Genel

    Zulmü önleyebiliyor musun?
    Kübra ÜNÜVAR

    Dünya’nın dördüncüsü: İstiklâl Camii
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Adnan NACİR

    Gerekçeyi yoğurdu, YSK fare doğurdu!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.