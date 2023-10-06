ABD ile yeni kriz

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin kuzeyindeki PKK birimlerine karşı hava herakatı düzenlediği bir dönemde, bölgede bulunan ABD F16’sı Türkiye ait silahlı insansız hava aracını düşürdü.

ABD Savunma Bakanlığı, Suriye’de Türkiye’ye ait bir silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüklerini açıkladı. Pentagon sözcüsü, ‘potansiyel tehdit olarak görülen SİHA’yı meşru müdafaa amacıyla düşürdüklerini’ söyledi. bbc Türkçe’nin haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Pat Ryder, Suriye’nin kuzeybatısındaki Haseke yakınlarında Türkiye’ye ait bir insansız hava aracının ABD F-16’sı tarafından düşürüldüğünü söyledi. Silahlı İnsansız Hava Aracı’nın (SİHA) düşürülmesini “üzüntü verici bir olay” olarak niteleyen Ryder, SİHA’nın bölgede hava operasyonu yürüttüğünü, ABD güçlerine 500 metre kala mesafede “tehdit” olarak değerlendirildiğini söyledi. Türkiye’yi “Bölgedeki en güçlü NATO müttefiklerimizden birisi” olarak tanımlayan Pentagon sözcüsü, Türk SİHA’sının Amerikan güçlerini kasıtlı olarak hedef aldığına yönelik bir emare olmadığını kaydetti. Reuters haber ajansına konuşan bir Türk Savunma Bakanlığı yetkilisi ise düşürülen SİHA’nın Türkiye’ye ait olmadığını dile getirdi.

Pentagon sözcüsü ne söyledi?

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder “ABD’li komutanlar, Amerikan kuvvetlerine 500 metreden daha yakına gelen Türkiye’ye ait insansız hava aracını potansiyel bir tehdit olarak değerlendirdi. ABD F-16 savaş uçakları daha sonra İHA’yı meşru müdafaa amacıyla düşürdü” dedi.