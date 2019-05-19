ABD, Irak’tan özür diledi

ABD yönetimi, geçen ay Irak’ın kuzeyindeki Kerkük’te askerî bir aracın yanlışlıkla hedef alındığı hava saldırısından ötürü Bağdat yönetiminden özür diledi.

Irak İçişleri Bakanlığına bağlı Federal Polis Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD’nin Irak Maslahatgüzarı Joey Hood, başşehir Bağdat’taki Federal Polis Komutanlığını ziyaret etti. Hood, 24 Nisan’da düzenlenen ve 1 polisin hayatını kaybettiği, 2 polisin yaralandığı hatalı saldırıdan ötürü ABD yönetiminin özür ve taziye dileklerini Federal Polis Komutanlığına iletti. Koalisyon güçleri bünyesindeki ABD uçakları, 24 Nisan’da Kerkük’te Federal Polis Komutanlığına ait askeri bir aracı yanlışlıkla hedef almış, saldırıda 1 polis ölmüş, 2 polis yaralanmıştı. Terör örgütü IŞİD’le mücadele için ABD öncülüğünde 2014’te kurulan koalisyon bünyesinde Irak’ta yaklaşık 5 bin ABD askeri bulunuyor. AA

Okunma Sayısı: 64

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.