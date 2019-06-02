ABD: İran ile görüşmeye hazırız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İranlı yetkililerle ön şartsız görüşmeye hazır olduklarını söyledi.
İran'a karşı 'tarihin en ağır' yaptırımlarını uygulayan ABD yönetiminin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avrupa turu kapsamında ülkesinin İran'daki çıkarlarını temsil eden İsviçre'yi de ziyaret etti.
Pompeo, Ticino kantonunun başkenti Bellinzona'da İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Pompeo, İran'a, kaynaklarını kendi halkı için kullanma çağrısında bulundu.
TRUMP İSTİYOR
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump da İran'la konuşmak istediğini, Tahran'ın müzakere masasına gelmesini umduğunu ifade etmişti.
HAMANEY'DEN RET
İran dini lideri Ayetullah Ali Hameney ise çarşamba günü Ruhani'nin ardından yaptığı açıklamada Washington ile müzakere etmeyeceklerini vurgulamıştı.