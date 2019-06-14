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ABD: İran ile savaş ne menfaatlerimizin ne de uluslararası toplumun yararınadır

14 Haziran 2019, Cuma 09:19
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Umman Körfezi'ndeki saldırılara ilişkin, “Orta Doğu’da yeni bir çatışmanın peşinde değiliz. İran ile savaş ne stratejik menfaatlerimizin ne de uluslararası toplumun yararınadır.” açıklamasında bulundu.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Umman Körfezi'nde hedef alınan iki yakıt tankerine ilişkin yeni bir açıklama yayımladı. 

Açıklamada, ABD muhrip gemisi “USS Bainbridge"in tankerlerden birinin yakınında bulunmaya devam ettiğine ve muhrip gemisine yönelik bir girişimin karşılıksız kalmayacağına vurgu yapıldı.

"Menfaatlerimizi koruma konusunda kararlıyız"

Ayrıca “USS Mason” muhrip gemisinin bölgeye intikal ettiği belirtilen açıklamada, “ABD ve bölgesel ortaklarımız Umman Körfezi'ndeki saldırıya müdahale için yardım ediyor. ABD ve uluslararası toplum olarak serbest dolaşım dahil menfaatlerimizi koruma konusunda kararlıyız.” ifadesi kullanıldı.

"Orta Doğu’da yeni bir çatışmanın peşinde değiliz"

Söz konusu saldırının “Uluslararası ticaret ve deniz nakliyatına tehdit” olarak tanımlandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Orta Doğu’da yeni bir çatışmanın peşinde değiliz. Menfaatlerimizi koruyacağız. İran ile savaş ne stratejik menfaatlerimizin ne de uluslararası toplumun yararınadır.”

İran'ın vurulan tankerden patlamamış mayınları topladığı iddiası

Öte yandan ABD ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait bir devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tanker gemilerinden birinden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayımladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Umman Körfezi'ndeki tankerlere yönelik mayınlı saldırıya ilişkin yaptığı üçüncü açıklamada, Altair tankerinin yerel saatle 06.12’de, Kokuka Courageous tankerinin ise saat 07.00’de ABD Donanmasına yardım çağrısı yaptığı belirtildi.

İki geminin Umman Körfezi'nde birbirinden 10 deniz mili uzaklıkta olduğu ifade edilen açıklamada, o sırada ABD Donanmasına bağlı “USS Bainbridge” muhrip gemisinin Altair tankerine 40 deniz mili uzaklıkta olduğu ve bölgeye intikal ettiği kaydedildi.

Açıklamada, “Yerel saatle 08.09’da bir ABD uçağı DMO’ya ait Hindican sınıfı bir devriye botu ile çok sayıda DMO sürat botunu Altair tankerinin yakınında tespit etti. Saat 09.12’de ise bir ABD uçağı bir sürat botunun Altair tankerinden bir sal çektiğini tespit etti.” ifadesi kullanıldı. 

İran botlarının aynı zamanda bölgede tankerdeki mürettebatı kurtaran Hyundai Dubai isimli gemiye yaklaşarak Altair gemisinin mürettebatını kendilerine teslim etmesini istediğine, söz konusu geminin de bu talebe uyduğuna dikkat çekildi. 

Açıklamada, Amerikan muhrip gemisi Bainbridge’in ise saat 11.05’teki ilk patlamadan sonra Kokuka Courageous tankerini patlamamış limpet mayınlarından dolayı terk ederek Hollanda bandıralı kurtarma römorkörüne geçen 21 kişilik mürettebatı teslim aldığı belirtildi. 

Mürettebatın halen ABD muhribinde olduğu ifade edilen açıklamada, “Yerel saatle 16.10'da ise DMO’ya bağlı Gaşti sınıfı bir devriye botunun, Kokuka Courageous’a yaklaştığı ve tankerden patlamamış limpet mayınlarını topladığı gözlendi ve kayıt altına alındı.” değerlendirmesinde bulunuldu. 

ABD Donanması, bu olaylara ait olduğu iddia edilen görüntüleri Twitter hesabından paylaştı. 

AA

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