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10 EKİM 2023 SALI - YIL: 54

ABD: İran’ın rolü için delil yok

09 Ekim 2023, Pazartesi 17:00
İran’ın bu hafta sonu İsrail’i hedef alan Hamas saldırısına planladığına ve uyguladığına dair kesin bir kanıt hala ortaya konmuş değil; ancak ABD basınında çeşitli iddialar mevcut.

Wall Street Journal gazetesinin Hamas ve Hizbullah’ın üst düzey üyelerine dayandırdığı haberine göre İranlı güvenlik yetkilileri Hamas’ın sürpriz saldırıyı planlamasına yardımcı oldu ve geçen Pazartesi gündü Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yapılan bir toplantıda saldırıyı onayladı. VOA Türkçe’nin haberine göre WSJ, İran Devrim Muhafızları’ndaki subayların Ağustos ayından bu yana Hamas’la birlikte çalışarak sofistike hava, kara ve deniz saldırısını planladıklarını bildirdi. Hamas sözcüsü Gazi Hamad da İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye yaptığı açıklamada Hamas’ın operasyon için İran’dan doğrudan destek aldığını söylemişti. Hamad diğer ülkelerin de Hamas’a yardım ettiğini söylemiş; ancak bu ülkelerin isimlerini vermemişti. Amerikalı yetkililer ise CNN’e yaptıkları açıklamada, yönetimin şu ana kadar İran’ı İsrail’e yönelik saldırının planlanması ve gerçekleştirilmesiyle doğrudan ilişkilendiren bir kanıt bulamadığını söyledi.

Haber Merkezi

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