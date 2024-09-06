"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EYLÜL 2024 CUMA - YIL: 55

ABD, İsrail'in işlediği ağır suçları ayakta alkışlıyor

06 Eylül 2024, Cuma 12:03
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Filistin'de İsrail'in işlediği ağır suçları ABD'nin ayakta alkışladığını belirterek, "Demokrasinin değerleri ve insan haklarının önemi ile ilgili bizlere sürekli ders veriyorsunuz. Burada bir çelişki yok mu?" dedi.

Rusya'nın Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nun ana oturumuna katılan Malezya Başbakanı İbrahim, Filistin konusunda açıklamalarda bulundu.

İbrahim, Batılı ülkelerde Gazze'deki olayların Hamas'ın 7 Ekim 2023’te İsrail'e saldırmasıyla başladığı yönünde söylem kullanıldığına dikkati çekerek, "Tüm bunlar daha önce başladı. Tüm bunlar 1984’te sömürgecilik politikasıyla başladı. Batı Şeria’da yaşayan vatandaşların haklarının ihlal edildiğini görüyoruz. Duruma doğru şekilde bakmalıyız." diye konuştu.

Oluşan duruma çözüm bulunması gerektiğini vurgulayan İbrahim, birçok ülkenin Filistin devletinin kurulmasından yana olduğuna dikkati çekti.

İbrahim, "Peki Filistin konusunda neden ilerleme kaydedilmiyor? İsrail’in pozisyonunu biliyoruz. ABD bu pozisyona tam destek veriyor. ABD burada işlenen ağır suçları ayakta alkışlıyor. Batılı mevkidaşlarımıza, insanlığınız ve adalet değeriniz nerede kaldı diye soruyorum. Demokrasinin değerleri ve insan haklarının önemi ile ilgili bizlere sürekli ders veriyorsunuz. Burada bir çelişki yok mu?" ifadesini kullandı.

Sömürgeciliğin tüm biçimlerine karşı çıkılması gerektiğini belirten İbrahim, şöyle devam etti:

"Gazze’de ve Filistin’de yaşayanların toprakları gasbediliyor, insanlar öldürülüyor. Buradaki insanlar evlerinden mahrum ediliyor. Onlara hapishanedeymiş gibi davranıyorlar. Karar alan şahısların beyinlerinde sağduyunun üstün geleceğini umuyor ve bunun için dua ediyorum. Çünkü sadece onlar bu durumdan sorumlu. Hiç kimse, hiçbir ülke bu rezil duruma, bu zulme göz yummamalı. Bu durum kabul edilemez. Herkes adalet için mücadele etmeli. Her şeyin ten rengine ve dine göre belirlendiği bir dünyada yaşayamayız. Adalet tüm insanlık için olmalı. Filistinlilere bir sınıfın üyesi veya köle olarak değil, insan olarak davranılmalıdır."

Putin: "Sorun, ABD’nin çözüm sürecini tekele alma çabasından kaynaklanıyor"

Rusya Devlet Başkanı Putin de ülkesinin Filistin konusunda fırsatçı yaklaşım sergilemediğini belirterek, "Pozisyonumuz, daha önce çözüme yönelik alınan kararlara dayanıyor. Bu kararlar çözümün temelini oluşturuyor. Burada her şeyden önce iki bağımsız devletin oluşturulması söz konusu." dedi.

ABD dahil birçok ülkenin buna benzer yaklaşım sergilediğine dikkati çeken Putin, "Maalesef sorun çözülmedi. Durumun gerginleşmesinin temelinde de bu sorun yatıyor. Ayrıca mevcut sorun, ABD’nin çözüm sürecini tekele alma çabasından kaynaklanıyor. ABD tarafsız bir ülke olarak görülmüyor. Sorun bundan ibaret." ifadelerini kullandı.

Vladimir Putin, Gazze’deki krizin çözülmesi için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

AA

Okunma Sayısı: 78
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD, İsrail'in işlediği ağır suçları ayakta alkışlıyor

    Güney Afrika'da "şistozomiyaz" salgını alarmı

    İsrail 1 haftada 30 Filistinliyi daha katletti

    Adaletsiz paylaşım ülkeye huzur getirmez

    Türk pasaportu Avrupa’dan iki kat pahalı

    Üretici ve market arasındaki fiyat farkı artıyor

    İsrail Batı Şeria’da da gasbı hızlandırdı

    Yayıncılık sekiz yıldır yerinde sayıyor - Kişi başına düşen kitap sayısı 3’ü bulmuyor!

    Koruma ekibine her gün 379 asgari ücret

    Fransa'da skandal: İsrail'i eleştiren öğretim görevlisi görevinden uzaklaştırıldı

    'Benzer bir şekilde cevap verirsek olabilecekleri sadece tahmin edebiliriz'

    6 Şubat depremlerinde 21 kişinin öldüğü Gölgeler Apartmanı'na ilişkin davada karar

    Şehit Piyade Binbaşı Osman Ayan dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Kütahya - Aslanapa'daki anız yangını ormanlık alana sıçradı

    BM Direktörü Edem Wosornu: Gazze'deki vahşet sınır tanımıyor, BMGK sözünü tutsun!

    İngiltere'den gerekli, gecikmiş ve yetersiz bir adım!

    ECDC: M çiçeği, yeni Kovid değil

    Milli Takım, Uluslar Ligi ilk maçında Galler'le karşılaşacak

    Yurt başvuru sonuçları açıklandı - Kayıt işlemleri 7 Eylül'de sona erecek

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İstiğna düsturu ve cemaatler
    Faruk ÇAKIR

    “Dünya dua üzerine kurulmuştur”
    Şükrü BULUT

    Cemaatlerimizin siyasete yakın durmalarının bir sebebi…
    Süleyman ALIÇ

    O, “özel” biri idi
    Risale-i Nur'dan

    İman ilimleri ruha devâdır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Devletin hukuku ve ahlak
    İbrahim ERSOYLU

    Kemalist sistem ve darbeler
    Cevher İLHAN

    Yine “yeni anayasa” saptırması

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.