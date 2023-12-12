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12 ARALIK 2023 SALI - YIL: 54

ABD kendi kanunlarını çiğnedi

12 Aralık 2023, Salı 13:21
Washington Post, ABD’nin, İsrail’e Gazze’ye saldırılarında kullanmak üzere on binlerce ton bomba verdiğini ancak yasalarındaki insancıl hukuk koşullarını dikkate almadığını yazdı.

Gazetenin haberine göre, ABD, saldırıların başlamasından bu yana, İsrail’e aralarında 2 bin kiloluk sığınak delicilerin de bulunduğu en az 15 bin bomba ve 50 binden fazla top mermisi gönderdi. Gazze’de artan ölü sayısı, ABD’nin sivillerin güvenliğini sağlama sorumluluğuna ilişkin soruları gündeme getirirken, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi İsrail’e silah tedariki konusunda giderek artan bir baskı altına girdi. İsmini vermek istemeyen yönetim yetkilileri, İsrailli muhataplarıyla ülkenin uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini anladıklarından emin olmak için kapsamlı görüşmeler yaptıklarını ancak Washington yönetiminin, İsrail’in savaş hukukuna bağlılığı konusunda gerçekçi değerlendirmeler yapmadığını kabul etti. Yetkiler ayrıca, İsrail’in uluslararası insancıl hukuka uyduğuna ilişkin eş zamanlı bir değerlendirme yapılamadığını çünkü İsrail güçlerinin operasyonları planlamak için kullandıkları istihbaratı paylaşmadıklarını kaydetti.

Haber Merkezi

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Netanyahu çoktan istifa etmeliydi

ABD’nin eski İsrail Büyükelçisi Martin Indyk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya görevinden istifa etmesi çağrısında bulundu. Indyk, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Netanyahu’nun çoktan istifa etmiş olması gerektiğini belirtti. Netanyahu’nun bedeli ne olursa olsun iktidarda kalma isteğinin İsrail için açık tehlike olduğunu kaydeden Indyk, “Netanyahu’nun ABD-İsrail ilişkileri için ne kadar büyük tehlike olduğunu uzun yıllar bizzat çalışarak gördüm” ifadesini kullandı.

AA

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