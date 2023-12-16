ABD: Kısa kesin

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Netanyahu ve İsrail’in savaş kabinesi üyeleriyle yaptığı toplantılarda Gazze’deki son durumu ve bölgedeki gidişatı görüştü.

Haberde, Sullivan’ın İsrail’in Gazze’de düzenlediği saldırılarda “yoğun dönemi aylar değil, haftalar içinde geride bırakması ve saldırıların yoğunluğunun daha düşük olduğu sonraki aşamaya geçmesi” gerektiğini söylediği öne sürüldü. Öte yandan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sullivan’ın toplantılar sırasında “bir sonraki aşamanın neye benzeyeceğine dair zor sorular sorduğunu” ve Netanyahu’ya “düşük yoğunluklu operasyonlara geçişin yakın gelecekte gerçekleşmesi gerektiğini” söylediğini aktardı. Kirby, İsrail’e Gazze’deki işgalin ne kadar sürmesi gerektiği konusunda şartlar “dikte” etmediklerini ifade ederek, “Bu tehdidi ortadan kaldırmak için ne kadar zamana ihtiyaçları olduğunu düşünüyorlarsa o kadar sürmeli. Ama hepimiz bunun mümkün olan en kısa sürede bitmesini istiyoruz” dedi. AA

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