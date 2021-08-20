ABD Kongre binası yakınındaki şüpheli 5 saat sonra teslim oldu

ABD Kongre binası yakınına park ettiği kamyonetinin içinde elinde bomba olduğunu öne süren ve polisi alarma geçiren şüpheli, 5 saatlik müzakere sonucunda teslim oldu.

ABD Kongre polisinin Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, polis, Kongre Kütüphanesi civarında terk edilmiş halde duran bir kamyonet yüzünden alarma geçti. İçinde patlayıcı madde olabileceğinden şüphe edilen araçla ilgili güvenlik yetkilileri hızlı bir şekilde olay yerine intikal ederken, polis güvenlik nedeniyle etrafta bulunan binaları boşalttı. Kongrede herhangi bir oturumun olmadığı, polisin geniş bir güvenlik koridoru oluşturduğu belirtildi. Kongre polisinin alarma geçmesi ve geniş güvenlik koridoru oluşturup etraftaki binaları boşaltmasıyla başlayan gergin saatler olaysız şekilde sona erdi. Amerikan medyasına adının Floyd Ray Roseberry (49) olduğu yansıyan ve araçta elinde bomba olduğunu söyleyen beyaz Amerikalı şüpheli, polisle yaklaşık 5 saat süren müzakerelerin ardından teslim oldu. Polis, şüphelinin gözaltına alındığını belirtirken aracın içinde bomba ya da patlayıcı madde olup olmadığını henüz açıklamadı. Polis yetkilileri, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve eylemin motivasyonunun henüz bilinmediğini kaydetti. AA

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