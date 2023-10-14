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14 EKİM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

ABD: Kuzey Kore, Rusya'ya askeri teçhizat gönderdi

14 Ekim 2023, Cumartesi 13:15
ABD, Kuzey Kore'nin Ukrayna'da kullanılmak üzere Rusya'ya askeri teçhizat ve mühimmat gönderdiğini ileri sürdü.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrimiçi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kirby, Kuzey Kore'nin Ukrayna'da kullanılmak üzere Rusya'ya silah temin ettiğini belirterek, "Elimizdeki bilgiler, Kuzey Kore'nin son haftalarda Rusya'ya 1000 konteynerden fazla askeri teçhizat ve mühimmat sağladığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'yi Rusya'ya askeri malzeme sağladığı için kınadıklarını belirten Kirby, bu konuyu yakından izlemeye devam edeceklerini bildirdi.

Kirby, Kuzey Kore'nin ise bu desteğinin karşılığında Rusya'dan savaş uçakları, füzeler, zırhlı araçlar ve balistik füze üretim ekipmanı ile diğer ileri teknolojiler dahil askeri yardım talep ettiğini düşündüklerini aktardı.

Moskova'nın Pyongyang'a bu malzemeleri verip vermeyeceğini de takip ettiklerini kaydeden Kirby, Kuzey Kore'de konteyner boşaltan Rus gemiler olduğunu ve bu nedenle Rusya'dan ilk malzeme teslimatının gerçekleşmiş olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray, Kuzey Kore'nin Rusya'ya gönderdiğini iddia ettiği teslimatın uydu görüntülerini paylaştı.

Joe Biden yönetiminin paylaştığı görüntülere göre, iddia edilen sevkiyatlar, eylül ayında Kuzey Kore'den yola çıkarak ekimde Rusya'nın Tikhoretsk şehrine ulaştı.

AA

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