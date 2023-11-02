ABD’li Müslümanlardan Biden’a ultimatom

ABD’de aralarında Demokrat Partiden Kongre üyelerinin de bulunduğu Müslüman aktivistler, Gazze’de ateşkes sağlamak üzere somut adım atması için Başkan Joe Biden’a bu geceyarısına kadar mühlet verdi.

Ulusal Müslüman Demokratik Konseyi (NMDC), Biden’ın TSİ 00.00’a kadar İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanarak ateşkes sağlamaması durumunda 2024 yılındaki Başkanlık seçimlerinde milyonlarca Müslümanın kendisine bağış yapmasını ve oy vermesini engellemek üzere çalışacağını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senatoda İsrail ve Ukrayna’ya yardımları da kapsayan 106 milyar dolarlık yardım paketi talebi için yapılan toplantıda, İsrail’in Gazze saldırıları nedeniyle protesto edildi. Blinken, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile Senato Ödenek Komitesi’nde, Biden yönetiminin 106 milyar dolarlık yardım talebi için hazır bulundu. DW Türkçe’nin haberine göre, Komite önünde ifade verdiği sırada oturuma katılan Gazze saldırılarına karşı olan kişiler, Blinken’ın konuşmasını değişik sloganlar atarak kesti. Ellerinde savaş karşıtı pankartlarla “Gazze halkına yönelik soykırımı desteklemeyi bırakın”, “Gazze’de katliamı durdurun”, “Gazze’de çocukları kurtarın” ve “Şimdi ateşkes” şeklinde ayağa kalkarak slogan atan protestocular, Kongre polisince salondan çıkarıldı. Haber Merkezi

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