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ABD'li siyasetçiden İsrail'in Filistinli çocukları tutuklamasına karşı yasa tasarısı

01 Mayıs 2019, Çarşamba 22:36
ABD Temsilciler Meclisine, İsrail'in Filistinli çocukları hapsetme sürecinde ABD fonlarını kullanmasını engelleyen bir yasa tasarısı sunuldu.

Söz konusu yasa tasarısı, ABD'nin Minnesota eyaleti Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Betty McCollum tarafından önerildi.

Tasarıda, başta İsrail olmak üzere herhangi bir ülkenin ABD'den aldığı fonları çocukların gözaltına alınmasında kullanılmasının yasaklanması teklif edildi.

Yasa tasarısında, İsrail ordusu tarafından tutuklanan çocukların fiziksel ve psikolojik tedavisini sağlamak ve tedavi sürecini izlemek için Amerikan, İsrail ve Filistinli sivil toplum kuruluşlarına yılda 19 milyon dolar kaynak ayrılması da öneri olarak sunuldu.

Filistinli çocuklara sorgulama sırasında yapılan insan hakları ihlali ve uygulanan işkencelerden bahsedilen tasarıda, "İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan 2,9 milyon Filistinlinin yüzde 45'i, hayatı boyunca İsrail işgali altında yaşamış 18 yaş altı çocuklardan oluşuyor. 2000 yılından bu yana 10 bin Filistinli çocuk İsrail askeri mahkemelerinde yargılandı. İsrail yasalarına göre 12 yaşın altındaki çocukların yargılanması yasak olmasına rağmen, bu yaşın altındaki binlerce çocuk uzun süre sorgulanmak üzere alıkonuluyor." ifadeleri yer aldı.

"Çocuk istismarı"

McCollum, yasa tasarısına ilişkin yapığı açıklamada, "İsrail'in askeri çocuk gözaltı sistemi, Filistinli çocukları ve ailelerini korkutmak ve terörize etmek için tasarlanmış devlet destekli bir çocuk istismarıdır." ifadelerini kullandı.

Filistinli çocukların İsrail askerleri tarafından tutuklanmasının kınanması gerektiğini vurgulayan Betty McCollum, "İsrail'in çocuklara uyguladığı ağır insan hakları ihlallerinin, Amerikan halkının ödediği vergilerle finanse edilmesi de eşit derecede çirkindir." dedi. 

Tasarıyı ilk etapta oylayacak olan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyelerine de çağrıda bulunan McCollum, Filistinli çocuklara uygulanan haksız ve kötü davranışlara sessiz kalmamalarını istedi.

Betty McCollum, "Barış, ancak insan haklarına, özellikle de çocuk haklarına saygı duyularak sağlanabilir. Kongre, İsrail işgali altında yaşayan Filistinli çocukların haksız ve süregelen kötü muamelesine göz yummamalı." diye konuştu.

Her yıl yaşları 12 ile 17 arasında değişen 500 ila 700 Filistinli çocuk, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınarak fiziksel şiddete maruz kalıyor.

Çocuklar, uzun süren sorgulamaların ardından askeri mahkemelerde yargılanmak üzere tutuklanıyor.

AA

Etiketler: ABD, Filistin, İsrail
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